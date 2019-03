Renfe acusa el Govern de no prendre "cap decisiÃ³" a Rodalies malgrat tenir competÃ¨ncies

Duran rèplica de Renfe contra les paraules del conseller Calvet. L'empresa pública ha replicat al Govern que "no ha pres cap decisió malgrat tenir competències" en l'establiment de serveis i tarifes de Rodalies de Catalunya, han indicat fonts de la companyia.





Renfe ha criticat "la nul·la preocupació pels ciutadans i el pur interès polític partidista", després de la compareixença parlamentària aquest dimecres del conseller de Territori, Damià Calvet.





Així mateix, Renfe ha ressaltat el creixement constant del servei de Rodalies en els últims anys i ha assenyalat que va tancar 2018 amb 125.300.000 de viatgers, un 2,4% més.





CALVET CULPA AL GOVERN CENTRAL





El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va assegurar ahir que "a dia d'avui" només s'ha executat el 14% del Pla de Rodalies 2008-2015 que el Govern espanyol va aprovar al febrer de 2009 i que contemplava una inversió de 4.000 milions d'euros per modernitzar la xarxa de Rodalies catalana.





Calvet ha comparegut a petició pròpia i ha proposat una relació bilateral entre la Conselleria i el Ministeri de Foment per reobrir el traspàs de Rodalies i "establir un nou model de governança".





Calvet va traslladar la petició aquesta mateixa setmana en una missiva al secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura, ha explicat aquest dimecres en comissió parlamentària per explicar la gestió de Rodalies.





LA GENERALITAT PREFEREIX A FGC PEL TREN LLANÇADORA





Entre les aspiracions del conseller incloses en aquest nou pacte bilateral està poder triar l'operador del tren llançadora que es planeja instal·lar entre l'aeroport del Prat i Barcelona.





El que pretén el conseller, previsiblement, és que aquesta llançadora no sigui gestionada per Renfe, SINÓ PER Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), empresa a la qual va demanar fins i tot un estudi d'operabilitat.





Aquesta demanda arriba una setmana després que el president de Renfe, Isaías Táboas, afirmés que l'empresa pública disposa de trens per oferir al servei de tren llançadora a "sis o set minuts".