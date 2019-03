El que perdura

Embolicats com estem en una època de canvis i d'innovació, no és estrany que els discursos se centrin en ells. Moltes vegades es posa l'accent en el vessant de com eren les coses abans i que ara ja no ho són, discursos en què es pot percebre aspectes de nostàlgia i malenconia. Altres vegades se subratlla el vessant de la novetat, dels canvis, de les transformacions, de l'actualitat, intentant donar compte d'ells i de la seva significació, remarcant la necessitat de fer adaptacions i adequacions. També hi ha discursos que combinen les dues vessants en relació als canvis de l'època.





Tenint en compte la velocitat, la radicalitat i l'extensió de tots aquestes innovacions i canvis en el social, en el familiar i en el personal, no és d'estranyar que es parli i es tracti sobre tot això. Però semblaria que l'interès i l'atenció està tan centrada en això que ja no reparem en el que no canvia, en el que roman. Són aquells aspectes de la vida que marquen una línia de continuïtat temporal, i que potser per això mateix són atemporals, immunes al pas del temps. Són aspectes que tenen un valor de fonament, de base, i de senyal d'identitat de la nostra humanitat.





Els nens d'avui dia depenen tant dels seus pares com els fills dels primers homo sapiens. Una dependència de l'altre que no només permet la supervivència del nadó sinó que també és la condició per a la seva humanització. I encara que amb el creixement aquesta dependència no és tan massiva, no és tan total, la presència parental continua sent necessària. Perquè el nen requereix de cures, però també necessita l'atenció, la paraula, l'escolta i la mirada dels seus pares. Unes necessitats que s'estenen a l'adolescència, encara que amb maneres i matisos diferents.





No és nou que els pares hagin de recórrer a altres adults als que delegar la cura i la companyia dels fills a temps parcial. La família àmplia -avis, oncles, cosins- solia ser un recurs habitual; fins i tot els veïns podien fer aquesta funció. Avui dia això és gairebé un luxe. Els fills tenen jornades escolars de 8hs i a continuació activitats extraescolars que els mantenen ocupats i cures. Quan els pares arriben a casa, la logística familiar absorbeix el temps i les energies que els queden. En aquest context les pantalles fan la funció de cangurs, són la font d'entreteniment i distracció que permet als pares concentrar-se en els quefers domèstics o descansar. Però ja no són persones amb qui puguin parlar i vincular-se, als que preguntar i amb qui compartir, sinó que són màquines que subministren estímuls, captant la seva atenció i generant interès. Màquines amb les que estan sols.





El temps s'ha tornat un bé molt preuat i escàs, i d'acord amb els ideals de productivitat i de rendiment que imperen en la societat actual, cal invertir-bé, en activitats que siguin productives, formatives. Però les necessitats dels nens perduren. Segueixen necessitant disposar de temps per a l'oci i per al joc, temps per somiar i fins i tot temps per perdre. El joc continua sent la principal activitat en la vida del nen. És allà on desplega les seves fantasies i els seus desitjos, la seva creativitat i la seva imaginació, on troba una satisfacció i una llibertat per ser i per fer. Posa en joc els seus afectes i representa situacions que són significatives per a ell o per a ella. Un joc que incorpora també el cos i que implica la psicomotricitat fina i a la gruixuda.





Les innovacions tecnològiques i els canvis en els ideals formen part de la vida quotidiana dels infants, dels adolescents i de les famílies. No es tracta de demonitzar-ni de denostar-los, però si de fer notar que hi ha necessitats que perduren i que coexisteixen al costat de les noves. Que són necessitats que no perden vigència ni potència, que segueixen sent significatives en la vida de les persones i en el vincle entre pares i fills.