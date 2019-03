Pacten retallades salarials de fins a un 10% a 'La Razón'

La crisi de la premsa escrita motivada per la caiguda dels ingressos publicitaris i de la vetna d'exemplars ha arribat també al diari 'La Razón', que ja dut a terme un pla de retallades que inclou el descens de fins a un 10 per cent en els sous superiors a 51.000 euros a l'any.









El diari dirigit per Francisco Marhuenda i que pertany al grup Planeta va vendre l'any passat gairebé 40.000 diaris, quan fa deu anys la xifra superava els 100.000 exemplars.





Els ingressos han passat de 76 milions el 2008 a 58 milions el 2016, segons dades del Registre Mercantil.





Enmig d'aquest panorama, els treballadors de 'La Razón' van aprovar la setmana passada una reducció salarial acordada entre el comitè d'empresa i la direcció.





Aquest acord inclou que els sous bruts de fins a 33.500 euros baixin un 6 per cent. Els treballadors que cobrin fins a 51.000 euros tindran una rebaixa del 8 per cent, i els que percebin més d'aquesta quantitat, cobraran un 10 per cent menys.





Les persones que cobrin menys de 31.500 euros bruts no tindran rebaixa salarial.