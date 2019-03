L'espectacular activitat al voltant del forat negre de la Via Làctia

El telescopi XMM-Newton de l'ESA ha descobert dos enormes fluxos de material en les proximitats del forat negre supermassiu de la Via Làctia (Sagitari A *) en dos enormes bombolles còsmiques ja descobertes en 2010 pel telescopi espacial de raigs gamma Fermi i trucades bombolles de Fermi.





La imatge obtinguda des del XMM-Newton és realment espectacular:





Aquest mapa revela llargs canals de gas molt calent, cadascun dels quals s'estén a centenars d'anys llum, passant per sobre i per sota del pla de la Via Làctia / XMM-Newton





El nucli de la nostra Galàxia encara és força actiu, encara que en general es creu que la galàxia no té molta activitat, però en les rodalies del forat negre l'activitat és espectacular: estrelles moribundes explotant violentament i llançant el seu material a l'espai, estrelles binàries girant una voltant de l'altra; i Sagitari A*, un forat negre gegant (quatre milions de masses solars), espera a devorar tots aquests materials, i després expulsar la radiació i les partícules energètiques.





Els gasos de la bombolla de Fermi





La següent il·lustració mostra la llum de diversos quàsars distants travessant la meitat nord de les bombolles de Fermi.





Aquestes enormes bombolles són dos grans estructures de raigs gamma que s'estenen a banda i banda del centre galàctic de la Via Làctia i que són degudes com hem vist a una enorme expulsió de gasos emesos des del forat negre que tenim al centre de la galàxia.





El telescopi espacial Hubble va sondejar la llum d'aquests quàsars per obtenir informació sobre la velocitat del gas de la bombolla i si el gas s'està movent cap o lluny de la Terra.





D'acord amb la velocitat del material, s'ha estimat que les bombolles es van formar a partir d'un esdeveniment molt energètic fa entre 6 i 9 milions d'anys.







El diagrama de la part inferior esquerra mostra el mesurament del gas que es mou cap i fora de la Terra, (blau acostament i vermell allunyament) el que indica que el material es desplaça a una velocitat alta cap a nosaltres.





Hubble també va observar la llum dels quàsars fora de la bombolla del costat nord del centre galàctic, observant un tipus de gas que no comparteix les mateixes característiques que la bombolles de Fermi i que està estàtic dins de la galàxia.





Com veieu ja es coneixia l 'existència d'aquestes enormes bombolles a la galàxia, ara el telescopi espacial XMM-Newton obrirà noves finestres d'investigació, el telescopi podria escanejar una regió significativament més gran del nucli de la Via Làctia, la qual cosa ens ajudaria a mapejar les bombolles i el gas calent que envolta la nostra Galàxia, així com les seves connexions amb altres components de la Via Làctia i descobrir com tot està vinculat entre si.





Per saber-ne més: Galactic Chimneys and bubbles









Article original de ' Universo Blog '