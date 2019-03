Un home que ensenya a colpejar a dones i nens a TV, convidat d'honor a una Fira de Milà

Jassem Al-Mutawa, un imant kuwaitià que va aparèixer en un programa de televisió explicant com colpejar a dones i nens, està causant gran controvèrsia.





No pel vídeo, que ja és controvertit, sinó per ser convidat d'honor a la Fira de l'Esperança de Milà, un esdeveniment organitzat per l'ONG internacional Islamic Relied, que presta ajuda humanitària a tot el món.





La notícia va ser publicada pel diari italià 'Il Giornale', després que l'expert en assumptes islàmics Lorenzo Vidino veiés el cartell de l'esdeveniment i revelés per què es coneixia a aquest clergue.









La invitació de l'ONG ha indignat els italians. Fins ara, la llista de convidats per a aquesta fira coneguda com "l'esdeveniment més esperat de l'any" es mantenia en secret per crear cert suspens.





Ara que s'han donat a conèixer alguns dels noms, l'assumpte està causant controvèrsia i fins i tot s'ha reclamat que l'alcalde de Milà, Beppe Sala, intervingui.





Jassem Al-Mutawa és presentat com un "expert en mediació familiar i educació de nens" i el que ell proclama és que un home no ha de colpejar a una dona per venjança o maldat perquè això és "pecat", sinó per "donar-li un missatge ".





L'imam explica que el propòsit de colpejar a una dona és fer-la "obedient". La Fira de l'Esperança reuneix diversos oradors en una sèrie de conferències. Inclou concerts, una fira gastronòmica i moments de pregària.