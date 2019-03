Es van conèixer en un enterrament i es van casar a les dues setmanes: ella té 72 i ell té 19 anys

Es casaria vostè amb una persona que tingués 53 anys més que vostè? Gary Hardwick i Almeda Errell no ho van dubtar: després de conèixer-se en una vetlla celebrat per l'enterrament d'un dels fills d'ella, només van passar dues setmanes abans de contraure matrimoni.





"El primer que em va agradar d'ella van ser els seus bells ulls blaus i la seva personalitat", explica Gary sobre Almeda, la dona amb la que porta dos anys casat. "Ella sempre està plena de rialles i ens vam connectar molt bé. La química va ser genial. Tot en ella va capturar el meu cor des del primer dia", detalla l'espòs.





Almeda s'escau: "Si estimes a algú, l'edat és només un nombre. Ara he estat feliçment casada des de fa dos anys amb el meu veritable ànima bessona".





Tots dos comparteixen un canal de Youtube, on responen als preguntes dels seus seguidors i compten detalls de la seva vida personal. La veritat és que als dos se'ls veu encaramel·lats i convençuts de la seva relació... tot i que reconeixen que algunes persones no respecten la seva decisió i qüestionen el seu matrimoni.





"No sento que estigui perdent el temps per estar casat amb Almeda. Estic realment madur per a la meva edat, no encaixo en el rang d'edat jove en absolut. Mai m'han atret les dones més joves", es defensa Gary.





I què hi ha de la gimnàstica marital? "La primera vegada que vam fer l'amor va ser a la nostra nit de noces. Va ser una experiència increïble. Ella és una amant meravellosa", explica Gary. Res per afegir.