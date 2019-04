Volar de peu en els avions, cada vegada més a prop

És de tots conegut l'afany de les aerolínies per tractar de ficar a tants passatgers com sigui possible en els avions, però un nou disseny de seient podria exagerar encara més la situació.





Un fabricant amb visió de futur ha presentat un prototip actualitzat del seu seient per volar 'de peu', el Skyrider 3.0.





El disseny que estalvia espai té una inclinació reduïda, el que significa que els passatgers estan en una posició més dreta, en lloc de seure com de costum.









L'empresa italiana Avio Interiors presentar el seu últim model, que a diferència de les versions anteriors, inclou un penjador i una butxaca per al seient o una taula, a la fira Aircraft Interiors Expo d'Hamburg.





Avio Interiors diu que el Skyrider permetrà als transportistes acomodar un 20 per cent més de passatgers a la cabina, amb un espai per a les cames reduït d'entre 71 i 58,5 centímetres.





Els seients podrien ser instal·lats en l'Airbus A321 i A320 i en el Boeing 737, va dir la marca, i estan dissenyats per ser utilitzats en viatges de curta distància.





"L'evolució de l'entorn del mercat en les rutes de curta distància està duent a Avio Interiors al nou disseny del concepte de Skyrider", assenyala la companyia, afegint que els seients ofereixen un nivell de confort "acceptable" per al passatger i alhora estalvien espai.









Avio Interiors diu que el nou disseny del seient també pesa un 50 per cent menys que un seient econòmic estàndard i té menys components, el que el fa més barat i fàcil de mantenir.