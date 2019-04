Va viure fins als 99 anys amb els òrgans al revés i mai ho va saber

Rose Marie Bentley va morir als 99 anys per causes naturals i va lliurar el seu cos a la ciència. A la primavera de 2018, el cos de Rose va arribar a les mans de Warren Nielsen i els seus col·legues de la facultat de medicina, els qui es van veure obligats a trucar al professor quan van començar a inspeccionar el cadàver.





Els òrgans de Rose Marie estaven disposats de manera inusual causa de la seva condició: situs inversus amb levocardia, en la qual la posició dels òrgans s'inverteix, com si es tingués un mirall dins del cos.





La tasca dels estudiants en el laboratori de la Universitat de Salut i Ciència d'Oregon a Portland, Estats Units, era disseccionar un cos humà en grups de cinc. El grup de Warren Nielsen ràpidament va notar alguns errors en el cos de Rose.





"El cor no tenia una vena que normalment està al costat dret", comenta Nielsen. El descobriment va fer que els estudiants cridessin al professor que va començar per interrogar els estudiants. Després d'inclinar-se sobre el cos, el mestre va quedar sorprès: "Tot això està a l'inrevés".

El cos típic té una vena -la cava- que baixa pel costat dret de la columna vertebral, es corba sota el fetge i diposita sang desoxigenada al cor. La vena cava de Rose estava a l'esquerra.

A més d'això, altres venes no hi eren o simplement van aparèixer en una altra banda, el pulmó dret tenia dos llops - en lloc dels tres tradicionals - i el costat dret del cor tenia el doble de grandària.





Però les "anormalitats" no s'aturen aquí. "En lloc de tenir l'estómac a l'esquerra, el que és normal, estava a la dreta. El fetge, que sol estar a la dreta, estava predominantment a l'esquerra", diu el professor adjunt Cameron Walker, que considera que les possibilitats de trobar una persona com Rose "són tan remotes com una en 50 milions".









Rose Marie Phelps va néixer el 1918 i sempre ha basat la seva existència en la fascinació per la ciència, pel que va decidir donar el seu cos a la recerca, igual que el seu marit.