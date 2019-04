Torra exigeix ​​l'autodeterminació com a condició per donar suport a una investidura després del 28-A

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha considerat aquest dimecres que l'independentisme català ha d'"exigir" el dret a l'autodeterminació de Catalunya si és decisiu per a la investidura del pròxim president del Govern central.









"És un dret, no és un permís. Exigirem el dret a l'autodeterminació, que és el que vol el 78% dels catalans", ha dit en la sessió de control al Govern al Parlament, l'última abans que comenci la campanya de les eleccions generals.





El president ha exigit als comuns aclarir que faran amb aquest tema si la candidatura d'Unides Podem liderada per Pablo Iglesias també és decisiva per a l'estabilitat del futur govern: "Quan calgui investir un nou president, què faran si no es respecta l'autodeterminació?".





Torra ha demanat constituir un front comú contra "la repressió i les clavegueres de l'Estat" que vagi més enllà dels independentistes i sumi també el Partit Socialista.





En resposta al líder d'ERC en la Cambra, Sergi Sabrià, s'ha referit a les 30 persones processades pel jutjat d'instrucció 13 de Barcelona en la causa del 1-O i ha recordat que molts d'aquests funcionari i alts càrrecs "han treballat amb molts governs del país".





"Per això demano, no a tot el sector independentista, sinó a tota la Cambra: Callarem? Algú es creu que aquests càrrecs han malversat, desobeït, infringit unes lleis sobre secrets? Sabeu de la seva competència i rigor. Callarem? No ho denunciarem?".