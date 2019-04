Sindicats i patronals debaten com reformar el mercat laboral

Els sindicats CCOO i UGT de Catalunya i les patronals Foment del Treball i Pimec han discrepat aquest divendres sobre com s'ha d'abordar el futur del treball, en una jornada organitzada per la Generalitat amb motiu del centenari de l'Organització Internacional del Treball (OIT).









En el debat han participat els secretaris generals d'UGT i CC.OO. de Catalunya i Pimec, Camil Ros, Javier Pacheco i Antonio Cañete, i la presidenta de la Comissió Laboral i de Recursos Humans de Foment del Treball, María Ángeles Tejada.





Pacheco i Ros han coincidit que la crisi econòmica ha comportat que el que mercat laboral està desregulat i ha crescut la precarietat, a més d'unes rendes del treball amb un pes menor enfront de les de capital.





Pacheco ha assenyalat que també s'ha assentat el domini de la 'economia de casino' i el bloqueig i la inestabilitat política, realitat davant la qual ha advocat perquè els treballadors s'afiliïn als sindicats per defensar els seus drets.





Ros ha sostingut que davant la notícia bona que l'economia catalana evoluciona positivament, amb un PIB superior al que hi havia abans de la crisi i un atur al voltant del 12%, hi ha una altra de dolenta amb treballadors pobres i ciutadans més vulnerables: "Ells, les empreses han sortit de la crisi".





Tots dos han defensat uns sindicats proactius i que intervinguin a través de la concertació social per canviar la situació actual del mercat i les dinàmiques de futur, i aconseguir una societat en la qual es treballi menys i millor i es cobri més i es visqui millor, segons ha ressaltat Ros.





Pacheco ha refusat que el futur del treball sigui "una incògnita" i ha indicat que s'ha d'impulsar la sostenibilitat en el treball, que ha de ser social i mediambiental, una transició justa cap al nou model i la revolució feminista per revertir la situació actual.





Per la seva banda, Cañete i Tejada han subratllat la necessitat d'una millor formació per als empleats, sobretot, tenint en compte els canvis ràpids que s'estan produint en el sistema productiu.





Cañete ha alertat que "no pot ser" que hi hagi demanda de professionals i que les companyies no els trobin, i Tejada ha assegurat que els empresaris han de formar els seus treballadors per mantenir-los al dia.





El secretari general de Pimec també ha apostat per rendes universals per als ciutadans que no encaixin en el mercat de treball del futur, que ha raonat que tindrà sectors molt tecnificats, i més flexibilitat laboral.





Tejada ha insistit que més formació dels treballadors permetrà tenir més ingressos, i que s'han de promoure les disciplines STEM, que fan referència a ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques, ja que ha criticat que actualment no hi ha professionals amb aquest perfil i es contracten als que vénen d'altres països quan a Catalunya hi ha atur.





EL HOMRANI





La jornada ha estat inaugurada pel conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, que ha constatat que s'està produint un increment en el repartiment de la riquesa, mentre que les rendes del treball han perdut pes en la economia.





"La història del futur del treball no hem de elaborar-la en base a una contínua degradació dels drets laborals", ha exposat El Homrani, segons ha informat la Conselleria de Treball en un comunicat.





El conseller ha criticat que un terç dels treballadors a Catalunya tenen ocupacions precàries i 395.000 persones estan a l'atur, de les quals ha remarcat que 200.000 es troben en una situació de llarga durada.





Per El Homrani, aquest escenari "condemna a la societat a un conflicte continu perquè es trenca el pacte social" i ha advocat per la feina social com a millor política social i reforçar els espais de negociació col·lectiva.