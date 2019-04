Un home demanda als seus pares per destruir 12 caixes de pornografia

Un home de 40 anys demanda als seus pares perquè es van desfer de la seva collecció de pornografia, que ell estima valia gairebé 29,000 dòlars (uns 25,630 euros).





L'home busca una compensació per danys financers per valor de gairebé 87.000 dòlars (uns 77.000 euros).





L'home es va mudar a la casa dels seus pares a Michigan, Estats Units, en 2016, després de divorciar-se. Però es va anar 10 mesos després, a l'agost de 2017, per 'problemes domèstics'.





Quan al novembre d'aquest any els seus pares li van portar les seves coses a la seva nova llar a Muncie, Indiana, alguna cosa faltava: 12 caixes de pel·lícules i revistes pornogràfiques i dues caixes de joguines sexuals.





"Aquest dia vam començar el procés de destruir [les caixes] i ens va portar algun temps fer-ho", va escriure el pare en un correu electrònic citat per 'Fox News'.





"El creguis o no, una de les raons per les quals vam destruir el teu pornografia va ser la teva salut mental i emocional. Hi hauria fet el mateix si hagués trobat un quilo de cocaïna. Un dia, espero que ho entenguis".





Segons el seu pare, els problemes del seu fill amb la pornografia vénen de l'escola secundària, quan va ser expulsat de l'escola per vendre aquest tipus de contingut a altres estudiants.





En aquells dies, el pare havia advertit al seu fill que si trobava pornografia a casa, la destruiria.





La destrucció de les caixes el 2017 ja havia estat objecte d'una denúncia davant la policia, però la fiscalia d'Ottawa es va negar a seguir endavant amb l'acusació.





Enutjat, l'home ho va intentar en un nou judici, afirmant que gran part del material és irrecuperable, ja que alguns estudis dedicats a la pornografia van desaparèixer fa 20 anys.





Però la fiscalia es va negar de nou a processar qualsevol crim contra els pares. Tot i això, l'home va presentar una demanda davant del tribunal federal de Michigan la setmana passada, reclamant danys a la propietat.