El que perdura: una diferència necessària

Seguim posant l'accent en el que roman, en línia amb l'article anterior, en allò que conserva la seva vigència en un context de tants canvis i transformacions com el d'aquesta època. Enfront de la tendència a reduir i a eliminar les diferències (de gènere, d'edat, personals), aquestes segueixen sent necessàries en el si de la família i dels vincles paternofilials. Necessàries en la dinàmica familiar però també en la construcció psíquica dels fills.





La diferència entre ser pares i ser fills determina diferents llocs. El dels pares es caracteritza per la responsabilitat del seu desig de portar un fill al món. Com sempre, no són els fills que demanen venir al món, sinó que el seu naixement és fruit d'un desig d'altres. A la criança i en el govern de la vida dels fills, cada mare i cada pare posa en escena les característiques i les finalitats d'aquest desig.





Hi ha un desig que és propi de la mare, hi ha un altre que és propi del pare, en realitat dos desitjos diferents i que lògicament porta implícit una diferència. Però parlar de pares i mares en la configuració actual de les famílies i de les estructures familiars és desatendre la realitat social. Hi ha famílies homoparentals i monoparentals que no inclouen aquesta diferència de gènere, tot i que sí porta implícites altres formes de distinció. Fins i tot en la forma de fer-se dir (la mare i mami, el pare i papi) s'incorpora necessàriament una diferència entre si i davant el fill. La diferència llavors no es troba en el gènere sinó en la funció, hi ha una funció paterna i una funció materna. Això segueix vigent.





Tornant a la diferència de ser pares i de ser fill, l'adveniment de la paternitat o de la maternitat implica deixar el lloc de fill. Un procés aquest, el de deixar de ser fill, que en principi s'inicia ja amb l'etapa adulta. Una separació que permet que l'adult decideixi i governi inicialment sobre la seva pròpia vida, més enllà dels desitjos i dels parers dels seus pares, i posteriorment sobre la vida de la parella -si n'hi ha-, i sobre la dels fills. Quan aquesta separació és insuficient poden produir interferències en les relacions familiars, conflictes en el si de la parella i dificultats per a la pròpia autorització com a pares.





Aquesta diferència porta aparellada al seu torn una altra, la que hi ha entre l'ésser adult i el ser nen o l'ésser adolescent. Potser per estar implícita no sempre es fa evident i operativa, i sovint s'acaba convertint en una relació entre iguals. Sigui perquè se li dóna al fill un lloc d'adult, sigui perquè l'adult deixa d'ocupar la seva posició com a tal. Mostra d'això és la tendència a les excessives preguntes i consultes al fill sobre qüestions que haurien de decidir els pares. En aquesta línia cal incloure els excessos d'explicacions que busquen que el fill comprengui les actuacions dels pares. Una cosa és fer-ho puntualment i molt altra fer d'això un criteri de funcionament. Li correspon a l'adult sostenir la seva pròpia paraula i la seva actuació amb el fill.





A l'adult se li suposa una certa consistència personal com per suportar que el que digui, que el que estableixi com a guia pugui produir conflicte i reaccions en el fill. Conflictes i enfrontaments -no necessàriament competien que posen a prova la fermesa de la posició dels pares, i que solen venir acompanyats de reaccions de rebuig, d'oposició i, per què no dir-ho, d'odi per part del fill. Suportar les reaccions de frustració i d'odi dels fills és una funció d'adults i de pares; ser agent de la insatisfacció del fill no sol ser agradable, encara que sí sigui necessari en ocasions. No es tracta de sotmetre i de dominar al fill, sinó d'ajudar-lo a acceptar l'autoritat dels pares i ocupar el seu lloc de fill.





Una certa capacitat de contensió i d'acompanyament per part de l'adult és un complement de la capacitat per suportar. Permetre que el fill expressi les seves desavinences, les seves queixes, la seva frustració, i escoltar-és una forma de acompanyar-lo en els seus processos afectius. Reconèixer la legitimitat d'aquests sentiments l'ajuda a poder elaborar-los i obre la possibilitat de fer-ho juntament amb l'adult. Sentiments i emocions com la ràbia, l'odi, l'agressivitat, la tristesa, la culpabilitat, la insatisfacció, no són fàcils de suportar per a ningú. Quan els pares estan disposats a sostenir la seva posició tot i els conflictes, aquestes emocions i sentiments poden ser parlats i processats d'alguna forma com a part del vincle. Això en certa manera prepara per al que es van a trobar en altres vincles socials i en la relació amb si mateix.





Hi ha posicionaments parentals que intenten evitar aquests conflictes a força d'esborrar les diferències esmentades. Intenten que el fill estigui sempre feliç i satisfet, que no s'enfadi amb els seus pares, li fan partícip de les decisions de la vida quotidiana i esperen d'ells la seva comprensió i amor. Renuncien a bona part de la seva autoritat, i juntament amb això deixen poca opció a que el fill posi en joc en la relació amb els seus pares la diversitat de les emocions i sentiments que ens humanitzen.