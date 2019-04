Austràlia vol matar 2 milions de gats amb salsitxes enverinades

El govern australià està llançant des de l'aire salsitxes verinoses al llarg de milers d'hectàrees de terra en un esforç per matar milions de gats salvatges.





És només una de les diferents tàctiques utilitzades pel govern d'Austràlia com a part del seu pla per matar dos milions de gats salvatges per a l'any 2020, amb la finalitat de protegir les espècies natives.





Els gats també són atrapats i abatuts per funcionaris del govern.





Els gats moren als 15 minuts d'haver menjat les salsitxes, fetes amb carn de cangur, greix de pollastre, herbes, espècies i el verí -anomenat 1080-, segons 'The New York Times'.





S'estima que els gats maten a 377 milions d'aus i 649 milions d'rèptils cada any a Austràlia, segons un estudi realitzat en 2017 / Mark Marathon - Wikimedia Commons





Els avions que distribueixen les llaminadures enverinades, que es produeixen en una fàbrica pròxima a Perth (a l'oest d'Austràlia), llancen 50 salsitxes cada quilòmetre en zones on els gats passegen lliurement.





El Dr. Dave Algar, que va ajudar a desenvolupar la recepta del verí, diu que va usar als seus gats per posar a prova el sabor de les salsitxes abans d'afegir el verí: "Han de saber bé", comenta al diari. "Són l'últim menjar del gat".





Gat salvatge capturat per una càmera trampa al Parc Nacional de Mount Royal / Wikimedia Commons





Des que van ser introduïts per primera vegada pels colons europeus, els gats salvatges han ajudat a portar a l'extinció a unes 20 espècies de mamífers, assenyala Gregory Andrews, el comissionat nacional d'espècies amenaçades, a l' 'Sydney Morning Herald'.





Segons Andrews, això converteix els gats salvatges en la "major amenaça" per a les espècies natives d'Austràlia.





"Hem de prendre decisions per salvar els animals que estimem i que ens defineixen com una nació com el Bilby, el warru (walabí de potes negres) i el lloro nocturn", declara.





S'estima que els gats salvatges maten 377 milions d'aus i 649 milions d'rèptils cada any a Austràlia, segons un estudi publicat el 2017 a la revista 'Biological Conservation'.





CRÍTIQUES DE TOT EL MÓN





Quan el govern australià va anunciar per primera vegada el seu objectiu de sacrifici de gats en 2015, va rebre crítiques de tot el món.





Més de 160.000 persones van signar mitja dotzena de peticions on line demanant a Austràlia que abandonés el pla. Brigette Bardot va escriure una carta demanant al govern que aturés el "genocidi animal", mentre que Morissey va respondre dient "els idiotes governen la terra".





El sacrifici gatuno també ha estat objecte de crítiques per part d'alguns conservacionistes, que sostenen que el govern australià s'està centrant massa en els gats, en lloc d'abordar altres factors que redueixen la biodiversitat, com l'expansió urbana, la tala d'arbres i la mineria.





Tim Doherty, un ecologista conservacionista de la Universitat Deakin a Austràlia, va dir a 'CNN': "Hi ha la possibilitat que els gats siguin usats com una distracció fins a cert punt", va dir. "També necessitem tenir un enfocament més holístic i abordar totes les amenaces a la biodiversitat."