Els sindicats aprofiten l'1 de maig per pressionar Sánchez per una coalició d'esquerres

Dia dels Treballadors a tres dies de la celebració d'unes eleccions generals. El secretari general de CCOO, Unai Sordo, i el d'UGT, Pepe Álvarez, afronten la data d'aquest primer de maig amb "un crit unànime" per a un acord d'esquerres, "com més aviat", amb un "programa d'esquerres per poder fer front a les necessitats socials que es viuen al país".









Però més enllà d'aquest desig, Álvarez ha destacat que és "especialment important" que hi hagi una participació massiva en les manifestacions. "Sabem que mai ens han reglat res i ara tampoc i que la millor manera d'aconseguir que totes les expectatives i vots es converteixin en mesures que vagin al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) passa per aconseguir un 1 de maig que comenci a generar una onada social que exigeixi canvis".





El líder d'UGT posa el dit a la nafra: durant els últims anys, la capacitat de mobilització dels sindicats ha anat remetent. Tant en els primers de maig com en les últimes vagues convocades, l'assistència a les convocatòries s'ha vist reduïda respecte de la quantitat de ciutadans que fa no tant acudien a l'anomenat dels sindicats.





Així mateix, tant UGT com CCOO s'han vist desplaçats per la irrupció a l'agenda d'assumptes com el feminisme o el canvi climàtic que altres organitzacions han sabut capitalitzar de forma més oportuna.





També Sordo, per la seva banda, ha fet també una crida exprés a la participació, perquè creu que "és el moment de revitalitzar una agenda social, que passa perquè l'1 de maig compti amb una participació molt important de la gent treballadora".





LLUITA CONTRA LA DESIGUALTAT I LA PRECARIETAT





Pels sindicats, la lluita contra la desigualtat ha de ser el punt número u per als propers mesos i anys. "Ens interessa posar molt el focus sobre d'alguna cosa que és determinant per fer front a aquesta desigualtat, que és la negociació col·lectiva i dels salaris".





En aquest punt, Sordo ha assenyalat que en els convenis col·lectius ja s'estan aconseguint increments salarials "nítidament" per sobre de la inflació, tot i que considera que aquests increments han de ser un esperó per posar "tota la força i l'ocupació" perquè els segons sis mesos consolidin la recuperació de sous i salaris, "particularment dels salaris més baixos".





Sobre la precarietat i la igualtat, el màxim representant de CCOO ha assenyalat que aquests serà un altre dels focus de l'lluita del proper dimecres. Així, ha recordat que menys de la meitat dels contractes indefinits passen dels dos anys d'antiguitat i que la rotació en la contractació temporal ha passat de 3,6 contractes a estar per sobre dels 5,4 contracte.





Per la seva banda, Álvarez ha recordat que els 3,5 milions de desocupats han de ser l'element fonamental de les actuacions del Govern, però també "els treballadors que a hores d'ara treballen per continuar sent pobres".





"Aquest primer de maig cal lluitar contra la pobresa, pel repartiment de la riquesa que s'ha generat al nostre país, per situar la crueltat dels accidents de treball, per assegurar la igualtat de tracte i d'oportunitats", segons Álvarez, que també ha demanat que l'1 de maig que representi "un punt d'inflexió" en les polítiques que s'han vingut desenvolupant en els últims anys.