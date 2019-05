Fumata blanca a les negociacions entre Nissan i els sindicats de la planta de la Zona Franca. Les dues parts han acordat un ajust de plantilla de 600 treballadors sota la condició que s'implementin millores salarials en el conveni i s'assegurin acomiadaments justos per als que abandonaran les línies de producció.









L'acord contempla un pla de prejubilacions d'entre 450-500 treballadors amb una compensació del 85% del salari net fins a la jubilació als 63 anys, i un pla de baixes incentivades millorant les condicions actuals (indemnització legal més 50.000 euros nets).





Aquesta segona via per abandonar l'empresa servirà per alleujar l'expedient de regulació d'ocupació, permetent a una part dels empleats acollir-se voluntàriament a l'ajust de plantilla.





En paral·lel a aquests acomiadaments, s'ha pactat una pujada salarial del 4% durant la vigència del conveni, repartit en un augment de l'1% no consolidable en 2019, i en sengles pujades de l'1% consolidable més un 0,5% no consolidable per els anys 2020 i 2021.





Com a contrapartida, els sindicats han acceptat l'eliminació de la proposta presentada la setmana passada d'abonar la quantitat equivalent a l'1% de les taules salarials i altres conceptes contributius, en el cas que arribada la data de fi del conveni no s'hagués assignat un nou vehicle a la fàbrica de Barcelona.





UN NOU PLA INDUSTRIAL





La direcció de Nissan ha afirmat que es compromet a treballar per mantenir el nivell d'ocupació existent un cop realitzat el redimensionament ara plantejat, i deixa constància de la seva intenció de no acudir en la mesura que sigui possible a altres mesures de reestructuració durant la vigència del conveni.





A més, la companyia està disposada a invertir 70 milions en una nova planta de pintura de nova generació.





Sobre l'acord assolit, en què la companyia ha estat assessorada per Garrigues, el conseller delegat de Nissan Motor Ibèrica, Genís Alonso, ha valorat que permet aprofitar l'oportunitat de futur que ofereix la multinacional per seguir fabricant cotxes a Barcelona.





Encara que aquest mateix dijous, Marc Toro ha demanat a les administracions ajudes per a la compra i l'ús de vehicles elèctrics i una major col·laboració publicoprivada en el sector de l'automòbil d'Espanya per al desenvolupament d'aquest tipus de cotxes. Ho ha dit aquest dijous en la presentació de l'estratègia de negoci de Nissan fins 2022 en el marc del saló Automobile Barcelona.





ELS SINDICATS, SATISFETS





En un comunicat, Sigen-Usoc, el sindicat majoritari en els comitès d'empresa, ha qualificat l'acord de "molt positiu" perquè assegura "l'activitat industrial futura i un cert compromís de la direcció de no efectuar mesures traumàtiques de reestructuració de plantilla durant la vigència del conveni".





CCOO de Nissan, per la seva banda, ha valorat l'acord des de la perspectiva "de continuar treballant per garantir la viabilitat de la planta", cosa que passa per exigir un compromís industrial de la companyia que permeti que amb les mesures acordades pugui entreveure un futur sense incerteses i que generi estabilitat, segons el sindicat.





Alhora, UGT ha destacat que l'acord possibilita 50 baixes voluntàries i permet fixar les bases per optar a mig termini a nous models per a la seva eventual fabricació en les plantes catalanes.





Ara els sindicats hauran de ratificar l'acord amb les seves bases en unes assemblees que estan previstes per aquest cap de setmana i la setmana que ve.