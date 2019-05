Al novembre de 2018, l'Ajuntament de Barcelona va signar un conveni amb els sindicats UGT i CC.OO. per establir un marc de col·laboració entre consistori i actors socials. Fins aquí, aquest document, que porta per nom 'Plataforma Sindical Prioritària', no es distingeix d'altres que han assolit els dos sindicats amb altres ajuntaments.





No obstant això, el sindicat CSIF ha denunciat alguns dels serrells del conveni per vulnerar la llei. Aquest sindicat posa la lupa sobre un acord que crida l'atenció tant pel seu funcionament com per la seva quantia: l'Ajuntament es compromet a subvencionar amb 175.000 euros a cada un dels sindicats per l'elaboració de diversos estudis d'impacte municipal.









Aquestes subvencions, que suposen gairebé la totalitat del pressupost calculat pels propis sindicats per elaborar aquests informes, tenen epígrafs com 'La memòria històrica. República, memòria històrica, valors de futur' o 'Processos de remunicipalització'.





CSIF destaca que cap d'aquests estudis ha passat per un procés públic i transparent, de manera que al·leguen que "vulnera la llei de contractació del sector públic, ja que això s'hauria de licitar per concurs, tal com estableix la legislació". D'altra banda, del conveni es deriva que els sindicats poden encarregar aquestes anàlisis a personal extern.





En un informe de 2009 relatiu a subvencions semblants, la mateixa Sindicatura de Comptes va apreciar que "la concessió directa sense concurrència d'aquestes subvencions no pot emmarcar-se en cap dels supòsits que preveu l'article 22.2 de la Llei General de Subvencions" i que "pot atemptar contra el principi d'igualtat i contra el dret a la llibertat sindical, ja que no es dóna concurrència a les altres organitzacions sindicals".





UN ÀMBIT PARAL·LEL DE NEGOCIACIÓ?





Així mateix, CSIF també remarca que del conveni es deriva que els sindicats participen en acords sectorials que excedeixen el marc de la negociació col·lectiva. En concret, un dels punts inclosos en el conveni fixa que tant UGT com CC.OO. participaran "en els marcs de concertació que s'estableixin a l'Àrea Metropolitana amb l'objectiu de dissenyar espais d'interlocució, participació i treball".





El sindicat CSIF es qüestiona si "aquest conveni comporta irregularitats ètiques i morals perquè, segons es desprèn del seu redactat, sembla ser que d'aquest conveni es deriven altres col·laboracions així com acords sectorials d'ampli abast, que no estan subjectes a

les negociacions i relacions laborals amb la resta d'actors socials amb representació a l'Ajuntament de Barcelona".





Per totes aquestes raons, els denunciants han requerit al consistori que brindi tota la informació relativa a aquest conveni, per justificar el seu compliment, i ha exigit que aquests treballs siguin realitzats internament.