Els col·legis catalans incompleixen l'obligació que un 25 per cent de l'ensenyament sigui en castellà

Un informe de l'Assemblea per una Escola Bilingüe assegura que l'escola pública catalana incompleix en la seva pràctica totalitat la normativa en matèria de presència del castellà en l'educació.









L'estudi, basat en l'anàlisi de 2.214 projectes lingüístics, sosté que els tribunals han establert que aquesta presència del castellà com a llengua d'aprenentatge no pot ser inferior a un 25%, i remarca que això només es compleix quan hi ha una sentència judicial que faci referència al centre educatiu.





Per l'Assemblea per una Escola Bilingüe, la Generalitat pretén fer "una escola monolingüe en català" en què el castellà sigui residual.









Segons aquestes dades, el castellà està absent en l'etapa de l'educació infantil (dels 0 als 6 anys) en un 89,1% dels centres. Únicament en un 10,9% dels centres s'introdueix en l'etapa anterior als 6 anys.





Critica que l'ensenyament del castellà s'iniciï als als 6 anys i de forma exclusivament oral. Argumenta que tan sols un 4,3% dels centres inicien l'estudi del castellà escrit a aquesta edat; en la resta, un 95,7% es retarda més enllà dels 6 anys.





A l'ESO, segons els projectes lingüístics remesos, tan sols un centre a tot Catalunya 53 utilitza el castellà en una assignatura troncal, però només de manera oral, i amb els materials didàctics en català.









Entre les conclusions de l'informe, destaca que "aquesta exclusió expressa del castellà" és "coherent amb el propòsit, també manifestat en els projectes lingüístics analitzats, de construir una identitat catalana basada en la llengua, de tal manera que tan sols els que tenen com llengua materna el català són considerats plenament catalans".