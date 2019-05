Aquest 'Bugatti Veyron' costa només 5.400 euros

Un Bugatti Veyron, el màxim exponent del fabricant francès de superesportius entre 2004 i 2015 -ara substituït pel nou Chiron, més potent i ràpid- és una obra d'art sobre rodes.





El seu motor és impressionant, amb una capacitat de 8 litres, 16 cilindres en W i quatre turbocompressors, tot això perquè la potència arribi als 1001 CV. Una brutalitat que assegura una velocitat màxima de 407 km/h, després de passar 100 km/h en només 2,5 segons, tot i que la mecànica i el sistema de tracció a les quatre rodes eleven el pes a 1.963 kg.









Tota aquesta sofisticació tecnològica justifica un preu de prop de 2 milions d'euros -abans d'impostos-. La trista realitat és que no tots els amants dels models creats pel difunt Ettore Bugatti, que es caracteritzen per la reixeta en forma de ferradura, tenen els mitjans necessaris per trucar a la d'aquestes preciositats.





Per posar fi a aquesta flagrant 'injustícia', un indi està disposat a democratitzar les creacions d'aquesta marca gala -integrada en el Grup Volkswagen-dissenyant un Bugatti Veyron específic per als seus compatriotes, que es ven per 400.000 ... rupies. O sigui, uns 5.400 euros.









Potser per aquest preu no es pugui ni comprar la clau d'un Bugatti, de manera que el preu d'aquest model indi és molt competitiu.





No obstant això, una anàlisi més detallada ens permet veure que a més de la reixa de ferradura i la carrosseria en dos tons de blau, no hi ha molt més en comú entre aquest model indi i la versió francesa original.









El Veyron made in Índia és un Grand Sport, ja que la capota es pot treure - no està clar si es pot guardar en qualsevol lloc dins del vehicle - i destaquen les folgances entre els panells de la carrosseria i entre ells i els fars, suposadament per ventilar la seva mecànica.













El Veyron en qüestió està fet en base a un altre vehicle molt més modest, amb un seient del darrere de banc, per major versatilitat, i va ser fabricat originalment el 1999 i compta amb 28.000 km.





Això, coneixent el parc automobilístic indi, és una impossibilitat, sent substancialment més probable que un cotxe de 20 anys compti més aviat amb 1.028.000 km. Tot i això, sembla nou, sobretot si tenim en compte el preu.