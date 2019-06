Desempoderar-se

La van agafar entre diversos homes, molt ferms ells, i amb una extrema violència li van posar les mans per darrere i les van lligar. Ella es defensava i cridava però ells van continuar i la van tornar a lligar els barrots del bar en què tal escena succeïa. Hi havia unes quantes persones més que animaven els agressors estimulant un comportament, pel que sembla, merescut per l'agredida. Aquesta havia arribat a un petit poble fugint, ferida, desorientada i buscant refugi. Va ser acollida amb certa inquietud. Mai van deixar de sospitar d'ella encara que només sabien que havia arribat fugint d'un home poderós que la buscava. La seva primesa posava més en evidència la seva molt alta fragilitat. La seva solitud i la temorosa acollida incrementaven la percepció d'una comunitat miserable que demanarà un alt cost per l'acolliment. Potser no sigui la seva misèria sinó la fragilitat col·lectiva el que els porta a sentir-se amenaçats per una dona jove extremadament vulnerable i amb evidents signes d'haver estat danyada. La submissió és el cost de l'acceptació. No hi ha res del comportament d'ella en el temps que la vam conèixer que pogués provocar crítica o sospita. Potser la seva bondat la fa sospitosa. Amable amb tots, col·laboradora, sol·lícita a l'ajuda i enamorada. Lligada, cridant al seu desesper, compte els abusos a què ha estat sotmesa per membres respectats d'aquesta petita comunitat. No poden escoltar les seves punyents acusacions i descarreguen les seves ires sobre ella. L'acusen de maldat encara no saben quin i se senten en risc davant les forces de l'ordre que la busquen al voltant del poble. Se senten temerosos pel poder. Tots l'acusen i el metge confirma el raonable de tots els atacs contra ella. "Està malalta. Sóc metge i sé quan una persona està malalta". Sense compassió perquè en aquest context la malaltia que ell diagnostica és la suposada maldat que s'amaga sota les aparences de la bogeria. El seu saber és inapel·lable. "Sóc metge i sé qui està malalt" és una ruda expressió de la supèrbia d'un saber que es considera inqüestionable i investit d'un absolut poder, el que dóna a posar nom al que li passa a l'altre sense que aquest tingui cap dret a ser escoltat. Passa quan el diagnòstic genera una etiqueta que atorga identitat.





No explicaré la continuació d'aquesta tremenda escena en què Virginia, protagonista de l'adaptació que fa Sílvia Munt al Teatre Lliure de l'obra Dogville de Lars Von Trier, intenta defensar explicant la seva veritat, la veritat, sense que ningú li presti atenció ni es compadeixi de l'inhumà del que està passant. Però aquesta història, amb matisos i intensitats diverses, no és molt diferent a les que massa sovint succeeixen en un alt nombre de serveis que atenen a persones en situació de fragilitat i desemparament. Fa pocs dies es publicava a la premsa el maltractament produït en una residència de gent gran a Madrid. Aquesta escena no és molt diferent a la que es planteja gairebé cada vegada que una persona ha de ser lligada per fer front a una situació de molt alta tensió emocional o de crisi. Li diuen contenció mecànica encara que només és el segon. Sembla que alguna cosa d'això és el que li va passar a Andreas que va morir de meningitis fa dos anys estant lligada durant 75 hores al servei de psiquiatria d'un hospital a Astúries i la història ha estat oberta judicialment per sospites de tracte inadequat i un "tractament "mes basat en l'estigma que en els símptomes. Moviments a favor d'una salut mental basada en la dignitat i el respecte als drets humans treballen intensament per l'aclariment dels fets i l'eradicació dels tractaments coercitius. La contenció és una cosa diferent a aquesta violència dels lligams.





Dogville mou a pensar en diverses qüestions sobre les experiències humanes quan ho fràgil s'enfronta a la necessitat de suport i ajuda i el que troba és sospita, atac i abús. Perquè en aquesta història s'aborda la fragilitat vinculada a les qüestions de gènere, l'estrangeria, l'amor abusiu, la generositat hipòcrita, la maldat, el poder, etc. Però també fa pensar en el progressiu abandonament de la funció de cura que tota societat ha de disposar cap als qui ho necessiten i de les pors col·lectius que impedeixen la funció solidària. És impossible viure sense els suports d'altres. I aquests es fan difícils en temps d'una incertesa cada vegada més gran, generada artificial i descaradament per aquells que treuen rendiment a la por col·lectiu i ofereixen enfront del mateix solucions que sempre són limitadores de la llibertat i del dret a la igualtat.





A més de tot això tan clarament expressat tant en el film de Von Trier com en la seva adaptació al teatre amb encert desigual, em va cridar l'atenció una cosa que vull destacar: el poder que exerceix el metge sobre aquell petit grup i la supèrbia del diagnòstic: converteix una persona maltractada en una malalta i confon la declaració de malaltia possible amb una declaració d'immoralitat i culpa. La coartada diagnòstica és molt coneguda per freqüent en el camp de la psiquiatria i dels sabers psi. El diagnòstic inapel·lable i el consegüent tractament sense la voluntat de la persona es converteixen en un instrument de dominació. Usurpa el saber de l'altre, li dificultat dir la seva veritat i el deixa a mercè d'aquell que sap. A més de saber que el professional suposa tenir sobre l'altre, menor curiositat sobre ell i de la seva història. Vull dir que el nostre necessari afany i l'exigència ètica de formar-nos i saber de l'altre no pot superposar al seu propi saber perquè, amb molta freqüència, cada singular situació contradiu, desmenteix o matisa aquest saber previ i alhora, enriqueix el saber teòric. Per això que l'ètica de la ignorància és una condició per evitar un exercici presumptuós del saber que el converteix en poder.





Detectar la necessitat, posar-li un nom o un diagnòstic i decidir l'evolució i el tractament necessari són maneres d'exercir el poder.





El terme "empoderament" com tants altres (comunitat, participació, interdisciplinari) ha arrelat en el llenguatge de moltes pràctiques. Empoderar l'altre se suposa que és l'objectiu de moltes d'elles. Mai vaig entendre bé quin poder tenim per donar poder; si de cas del que es tracta és de reconèixer l'altre i el seu poder, capacitat, dret de decidir sobre si, és a dir de reconèixer-lo com ser autònom a qui es deu respecte i consideració. És a dir, l'oposat a tanta pràctica coercitiva que s'imposa a l'altre. A vegades és bruta, per exemple, els lligams com a resposta a una dolorosa crisi emocional; altres més suau, posar certes condicions per a una ajuda.





Si bé la idea de donar poder a la connotació de reconèixer poder i capacitat al subjecte per decidir sobre les seves maneres de viure i rebre cures és interessant no ho és menys la idea de desempoderament referida a l'acció professional. Desempoderar-se implica reconèixer -i rebutjar-el poder que individual o col·lectivament s'exerceix sobre algú en qualsevol relació però molt especialment en les relacions de cura. Implica renunciar a la posició que atorga una disciplina, un estatus, un saber cregut que força a l'altre i li fa mal en la seva autonomia i dignitat. Implica estar en vigilància de si mateix sabedors que l'abús del poder sobre l'altre forma part d'aquesta condició humana que costa reconèixer. Estar en vigilància que el risc no es produeixi és un acte de prudència i de reconèixer-humà i saber que el bon tracte exigeix una mirada atenta. Mirada cap a l'altre i la seva fragilitat i mirada cap a un mateix fràgil també com a possibilitat però poderós també en tant en risc de ser sostenidor de pràctiques o posicions abusives.





Treballar en el camp del que altament vulnerable i amb persones altament vulnerades implica una disposició delicada i una acurada atenció. Requereix formació i també una predisposició al compromís i a la permanent defensa de valors, entre els quals hi ha el rebuig d'un saber arrogant i el poder que pot comportar la seva utilització.





Desempoderar-se està sent l'esforç de molts professionals que, especialment en el camp de la salut mental, es revolten davant de maneres de fer desconsiderades amb la persona i s'esforcen a allunyar-se de qualsevol pràctica que se sustenti en el poder sobre l'altre.





Mentre reflexiono sobre aquestes qüestions llegeixo que una dona jove, s'ha suïcidat després de dir "no puc aguantar més" enfront de la publicació d'uns vídeos de continguts sexuals que va gravar amb la seva exparella fa ja uns anys i que, sense comptar amb la seva autorització han circulat per la seva empresa i altres àmbits públics. Va intentar aturar la seva difusió però, pel que sembla, no va comptar amb suports. Ara tot són expressió de culpabilitats però el que ha passat no és una cosa inusual. Aquesta dona jove és, com Virginia, com Andreas, víctima d'un sistema que desatén el que és humà i es desentén del subjecte en la seva fragilitat.





Per Simone Weil: "El major suport de la fe és la garantia que si demanem pa al Pare no ens doni pedres". Aquestes garanties no haurien de ser només per als creients. Per a tots nosaltres el major suport de la nostra seguretat hauria de ser saber que sempre hi haurà algú que estigui i ens donarà bon tracte. Això és el que constitueix el gran valor d'això que anomenem l'humà.