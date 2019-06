L'exministre d'Interior Juan Ignacio Zoido, l'exdelegat del Govern a Catalunya Enric Millo i l'excap de gabinet de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, no compareixeran aquest dimarts a la comissió d'investigació del Parlament sobre l'article 155 de la Constitució.









Fonts parlamentàries han explicat que tots tres han enviat una carta a la Cambra catalana declinant la seva presència, i esgrimint un dictamen del Consell d'Estat que, asseguren, els eximeix de comparèixer.





És el mateix informe a què van apel·lar a finals d'abril l'expresident del Govern Mariano Rajoy i l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría per absentar-se de la mateixa comissió, a la qual també havien estat citats com Zoido, Millo i Moragas.





Rajoy i Santamaría també van enviar un escrit a la Cambra en el qual asseguraven que aquest dictamen del Consell d'Estat, amb data del 25 d'abril, recollia que no estan obligats a comparèixer "els membres del Govern de l'Estat, actuals i pretèrits".





En la mateixa data que Rajoy i Santmaría també estava citada l'exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, que va refusar anar al Parlament per considerar que no havia de sotmetre al control d'una cambra autonòmica, però en el seu cas no va citar el document del Consell d'Estat.





CÒPIA DEL DICTAMEN





Les mateixes fonts parlamentàries han explicat que el Parlament ja ha sol·licitat al Consell d'Estat, òrgan del qual precisament forma part Santamaría, tenir una còpia d'aquest dictamen, però que no l'han obtingut.





La resposta de la Cambra a les incompareixences de Rajoy, Santamaría i Cospedal va ser tornar-los a citar, i té previst actuar de la mateixa manera quan aquest dimarts es confirmin que ni Zoido, ni Millo ni Moragas compareixeran davant la institució.





Aquesta comissió d'investigació va ser impulsada en el seu dia per JxCat, ERC, els comuns i la CUP per analitzar la legalitat de l'aplicació del 155, mentre que el PSC, Cs i el PP no participen en els seus treballs per considerar-la una "eina de propaganda".





La mateixes comissió ha citat als presos sobiranistes, que no van acudir perquè no van obtenir el permís de la justícia per a fer-ho, i té previst citar pròximament a altres líders com el president del Govern, Pedro Sánchez, Pablo Casado (PP) i Albert Rivera (Cs).