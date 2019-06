Zaragoza: "El que va succeir a Catalunya va ser un cop d'Estat"

El fiscal Javier Zaragoza ha manifestat aquest dimarts que el que ha passat a Catalunya "va ser un cop d'Estat", ja que "van voler substituir un ordre judicial per un altre amb mètodes il·legals".









"El que va succeir a Catalunya entre març de 2015 i octubre de 2017 és el que en terminologia del jurista Hans Kelsen es diu cop d'estat", ha declarat el fiscal, a més d'afirmar que "l'única violació de drets civils que en aquest moment es produeix a Catalunya és la que estan patint i patint estoicament aquells que defensen la Constitució ".





Aquestes han estat les paraules de Saragossa al principi de la seva intervenció en el judici del Procés per exposar l'informe de les conclusions de la Fiscalia, on ha aclarit que en el judici "no té res a veure amb la criminalització de la dissidència política".





"La raó d'aquest judici és haver intentat liquidar la Constitució, atacat greument l'ordre constitucional mitjançant mètodes il·legals, usant la violència i mètodes coactius", ha resumit el fiscal, afirmant que "no es persegueixen idees polítiques ni té a veure amb la repressió de projectes polítics ".





El fiscal ha recordat les paraules que va pronunciar l'exvicepresident català Oriol Junqueras a l'inici d'aquest judici, segons les quals l'Estat "mai va tenir la intenció de dialogar" amb la Generalitat.





Segons ha dit, Junqueras va ser qui "va trencar i va trencar greument la legalitat democràtica, es va col·locar al marge de la llei i responsabilitza als que acaten, compleixen i respecten les regles democràtiques".





ELS ACUSATS "NO SÓN PRESOS POLÍTICS"





En aquest sentit, Zaragoza ha negat rotundament que els acusats en aquest judici siguin "presos polítics", com "tampoc hi ha detencions arbitràries", en referència a les conclusions de l'informe d'un grup de treball de l'ONU publicat la setmana passada en què es demanava la posada en llibertat de Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.