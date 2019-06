El fiscal Cadena assegura que es va donar la violència específica del delicte de rebel·lió

El fiscal del Tribunal Suprem Fidel Cadena ha assegurat aquest dimarts 4 de juny que en el procés independentista a Catalunya es va donar la violència necessària que requereix el delicte de rebel·lió, que segons ha indicat, no ha de ser "física o militar", i ha responsabilitzat als 12 acusats de provocar aquesta situació al "manejar a les masses i utilitzar els Mossos d'Esquadra" per als seus objectius.





Cadena ha estat l'últim dels quatre fiscals en intervenir en la sessió d'aquest dimarts del judici pel 'Procés', dedicada a l'exposició de les conclusions finals. El seu discurs ha estat centrat en la part més tècnica del delicte de rebel·lió, pel qual es demana fins a 25 anys de presó, concretament per l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras.





Davant els possibles dubtes sobre si els fets jutjats compleixen els requisits per condemnar per aquest delicte, ha precisat que en la redacció actual de l'article 472 del Codi Penal, "no exigeix un alçament armat o de tipus militar".





Per a això, ha recordat jurisprudència del Tribunal Suprem, fins i tot la sentència del cop d'Estat del 23 de febrer de 1981, i ha conclòs que "la violència física no és requisit indispensable", sinó que amb la "vis intimidativa i la vis compulsiva" és suficient.









LA "TRAVETA I EMPENTES" A GUTIÉRREZ MELLADO





De fet, ha arribat a dir que amb els arguments de la defenses, que insisteix que totes les concentracions que van tenir lloc entre setembre i octubre de 2017 van ser pacífiques, es podria "discutir la tipicitat de l'alçament del 23-F" i ha comparat els fets amb la "traveta i empentes" al general Manuel Gutiérrez Mellado, "que en pau descansi", ha precisat.





El fiscal ha assenyalat que els líders independentistes van ser els promotors que milions de persones sortissin al carrer tant el 20 de setembre com l'1 d'octubre de 2017 contra l'actuació policial, d'una forma "intimidatòria". En aquest sentit, ha esmentat una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, que estableix que el dret de reunió no està protegit quan els manifestants tinguin "intencions violentes".





Encara que inicialment ha defensat que no cal les armes per acreditar la violència, el fiscal ha destacat que el govern de Carles Puigdemont va posar "un cos armat al costat de la rebel·lió", fent referència als Mossos d'Esquadra, ja que, segons ha dit, "va planificar" la "passivitat" d'aquest cos el dia de referèndum per aconseguir la seva celebració. Així mateix, ha justificat que l'Estat espanyol va haver de desplaçar 6.000 agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil a Catalunya perquè "no quedava defensa d'Espanya en aquell territori".





Per tot això, Cadena considera que sí hi va haver violència al 'Procés', ja que els acusats "manegen a les masses i utilitzen els mossos per dur a terme la lesió del bé jurídic". Per tal de "imposar els seus desitjos sobre la llei i sobre la resta dels ciutadans" són "responsables de tota la violència, de la que pateixen aquests i aquells", ha conclòs, en referència als votants que es van formar com a "muralles humanes "per impedir a la policia accedir als centres de votació i els 93 agents que van ser lesionats durant l'actuació l'1 d'octubre.





D'altra banda, Cadena ha recalcat que els acusats van aconseguir el seu objectiu que era "declarar la independència d'una part del territori nacional" i "derogar, suspendre o modificar totalment o parcialment la Constitució", i que aquestes dues situacions es contemplen en el delicte de rebel·lió. Però ha explicat que en aquest cas, la "rebel·lió és diferent", ja que el "poder púbic ja es té".





En aquest sentit, s'ha remès a un acte dictat el 5 de gener de 2018 per la Sala Penal del Tribunal Suprem sobre aquest procediment, en el qual afirma que cada un dels llavors investigats van actuar "des d'una posició preponderant, com a integrant d'un grup que actuava coordinadament per assolir una determinada finalitat: la proclamació unilateral de la independència després d'un referèndum d'autodeterminació ". "I ho feien des de l'exercici del poder, el que explica que no necessitessin utilitzar en aquest moment la violència per assaltar el mateix com a pas previ per a l'execució del pla", ha afegit recordant la mateixa resolució.





NO ÉS SEDICIÓ





Amb tot això, ha assegurat que la sedició --delito pel qual acusa l'Advocacia de l'Estat-- no encaixa en aquests fets perquè l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, els exconsellers que s'asseuen a la banqueta, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i els líders de les associacions sobiranistes Jordi Sànchez i Jordi Cuixart "van estar junts, van caminar junts" per declarar la independència a Catalunya.





El fiscal ha insistit que s'ha comès un delicte "contra l'ordenament constitucional i no contra l'ordre públic" i que el 'Procés' ha estat "un atac directe a tot el sistema democràtic" perquè va ser un "aixecament absolut contra els fonaments bàsics de l'Estat de Dret ".





Per això, ha recordat que el Rei Felip VI va haver de fer una aparició pública el 3 d'octubre de 2017 per demanar que a Catalunya es "respectés l'ordre constitucional, no la pau pública", per exigir el "compliment de les obligacions constitucionals" .