La fiscal Consuelo Madrigal ha assegurat aquest dimarts en el judici pel 'procés' independentista al Tribunal Suprem que el Govern de Carles Puigdemont va actuar com una "organització criminal" per sufragar les despeses del referèndum il·legal l'1 d'octubre de 2017 en dur a terme una sèrie de "maniobres per encobrir delictes" i "estratègies negacionistes".





Així ho ha dit la representant del Ministeri Públic en l'exposició de les conclusions definitives, la intervenció s'ha centrat en la malversació de cabals públics, de la qual acusa a nou dels 12 acusats pel procés independentista.





Ha apuntat que tots els exconsellers, també Carles Mundó, Dolors Bassa i Santi Vila, que no estan a la presó provisional, són "responsables últims i màxims de totes i cadascuna de les desviacions de fons públics", que ha indicat que arriben fins als 3 milions d'euros.





Ha destacat que tots ells, han portat a terme un "exercici abusiu de funcions públiques" per "decidir, ordenar, impulsar, donar suport a accions i despeses per articular el referèndum", tot i les "reiterades" advertències del Tribunal Constitucional dels seus "deures de paralitzar i impedir" tot allò relacionat amb l'1-O.





La fiscal ha continuat assenyalant que el govern de Puigdemont van ometre les resolucions del tribunal de garanties ja que el 6 de setembre de 2017, després de l'aprovació pel Parlament de la llei del referèndum, els consellers van acordar "per unanimitat" el decret de convocatòria de la consulta i unes hores després, ja el dia 7, van subscriure l'acord "conjunt i solidari" per fer front a les despeses del referèndum i aconseguir que se celebrés "amb èxit".





"Estem davant un desviament de fons que pot ascendir a tres milions d'euros, però a aquesta suma se li ha d'afegir a efectes penals de plus de criminalitat el desviament de fons públics desplegats per a l'articulació de la campanya del referèndum", ha emfatitzat.









FACTURES NEGATIVES





Durant el seu al·legat, Madrigal ha fet referència als empresaris a qui la Generalitat va encarregar serveis relacionats amb el referèndum i que van declarar com a testimoni davant el tribunal que no van cobrar aquests treballs, sinó que van emetre factures negatives. Per a la fiscal, aquest tipus de facturació "no significa una renúncia" al cobrament o pagament i ha recordat que no van ser capaços de contestar algunes de les preguntes que se'ls va realitzar, pel que ha conclòs que "el silenci i les respostes al·lusives són eloqüents sobre la por de viure i negociar fora del càlid empara dels contractes marcs que l'administració renova anualment".





"Així és com actuen les organitzacions criminals i així és com actuen quan ocupen les més altes responsabilitats de la comunitat autònoma", ha afirmat Madrigal, al mateix temps que ha destacat que la Generalitat ha utilitzat "estratègies negacionistes" per eludir el pagament d'altres serveis, com l'emissió de la publicitat del referèndum a través de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).





La fiscal ha tornat a qualificar d'"organització criminal" a l'exGovern quan ha destacat que els seus membres s'han servit de "maniobres d'encobriment dels delictes" per fer de la "administració de tots els catalans el seu mas".





En aquesta línia, ha explicat que "els serveis que presten les administracions tenen un cost per a la Hisenda pública, catalana i espanyola, i és un cost que hem assumit en última instància tots els contribuents", de manera que justifica l'acusació per malversació de cabals públics.