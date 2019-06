A les profunditats del mar, enfront de les costes de Califòrnia, hi ha una espècie de peix anguila amb un cap enorme, ulls sortits i una boca plena de dents transparents i en forma d'ullals.





Aristostomias scintillans és un peix drac d'aigües profundes de 15 cm de llarg que es troba a la costa oest d'Amèrica del Nord. Malgrat la seva petita grandària, aquestes criatures són depredadors a la cúspide de la piràmide alimentària en la seva part de l'oceà. També se sap que recorren al canibalisme.









Les seves dents transparents són una adaptació única de l'espècie, de manera que els investigadors del Scripps Institution of Oceanography de San Diego esperaven entendre com i per què va evolucionar aquesta característica. Per a això, l'equip format per oceanògrafs i científics de materials va analitzar les propietats de les dents. Les troballes es van publicar a la revista 'Matter'.





"La majoria de la fauna d'aigües profundes té adaptacions úniques, però el fet que el peix drac tingui dents transparents ens desconcerta, ja que el tret es troba generalment en espècies més grans", assenyala l'autor principal Marc Meyers.





Els investigadors van observar la nanoestructura de les dents del peix drac usant un microscopi especialitzat i van trobar que la transparència provenia de nanocristalls incrustats en les dents del peix drac. Els vidres eviten que la llum en l'ambient es reflecteixi o es dispersi.





També van trobar que les propietats mecàniques de la capa similar a l'esmalt eren comparables a les dents dels grans taurons blancs i les piranyes.





"No obstant això, la dentina, comparativament, és molt més dura i rígida, amb un major grau de mineralització i falta de túbuls, el que és una compensació mecànica per garantir la transparència en reduir la dispersió", escriuen els científics.









La translucidesa, diuen els investigadors, fa que l'espècie sigui un depredador més efectiu, proporcionant-li una "arma invisible mortal" en la foscor de les profunditats oceàniques.





"Les dents transparents del peix drac permeten l'èxit depredador, ja que fa que la seva boca ben oberta, armada amb dents similars als d'un sabre, desaparegui de manera efectiva, sense mostrar contrast amb la negror circumdant dels peixos ni amb la foscor de fons de les profunditats del mar", conclouen els investigadors.





Meyers afegeix: "A grans profunditats gairebé no hi ha llum, i la poca llum que hi ha prové de peixos, com el peix drac, que tenen petits fotòfors que generen llum, atraient a les preses. Però les dents del peix drac són enormes en proporció a la seva boca -és com un monstre de la pel·lícula Alien- i si aquests dents es fessin visibles, la presa s'allunyaria immediatament. Però especulem que les dents són transparents perquè ajuden al depredador".