Els pops poden editar els seus propis gens

És possible que no sàpigues el que són els cefalòpodes coleoides, però segur que els has vist en diferents vídeos virals. Entre ells s'inclouen els pops -que poden obrir els flascons des del interior-, els calamars -que poden comunicar-se canviant de color- i les sípies -les habilitats de camuflatge no tenen comparació-.





Són els invertebrats més intel·ligents de la Terra, i els científics acaben de descobrir per què: en realitat poden editar els seus propis gens.









En 2017, els investigadors van informar a la revista 'Cell' que els pops, calamars i sípies no segueixen les ordres del seu ADN com la resta dels mortals. En canvi, fan el que es coneix com a edició d'ARN.







Així és com funciona: En general, l'ARN actua com una mena de missatger i copista per l'ADN - l'ADN lliura informació genètica a l'ARN, que utilitza per ajudar a crear proteïnes particulars a les cèl·lules-. Però en aquests animals, aquesta informació pot ser canviada en la traducció. Els enzims poden intercanviar certs nucleòtids en el codi de l'ARN -pot que els coneguis com les lletres A, O, G i C per uns altres, creant així proteïnes que mai van ser codificades en l'ADN. Com diu 'The New York Times', això pot permetre que un organisme "afegeixi nous 'riffs' al seu pla genètic base".





Els científics ja sabien que això era així fins i tot passa de tant en tant amb el nostre propi ARN-però l'estudi de 2017 va ser dissenyat per esbrinar quant feien servir aquesta tècnica aquests animals. La resposta? Molt.





Els humans tenen 20.000 gens, però només unes poques dotzenes de llocs on es realitza l'edició de l'ARN. Els calamars també tenen 20.000 gens, però tenen almenys 11.000 llocs d'edició d'ARN actius. Com va dir el biofísic de la Universitat de Tel Aviv i coautor de l'estudi Eli Eisenberg en una nota de premsa: "Amb aquests cefalòpodes, aquesta no és l'excepció. Aquesta és la regla. La regla és que la majoria de les proteïnes són editades".





La majoria d'aquestes edicions ocorren en el sistema nerviós dels animals, el que suggereix que poden contribuir a la seva aguda intel·ligència. Investigacions anteriors apuntaven a la possibilitat que utilitzessin l'edició d'ARN per adaptar-se ràpidament als canvis de temperatura.









BONES I MALES NOTÍCIES





Els investigadors també van trobar que on l'edició d'ARN passava, la mutació de l'ADN no hi era. Atès que la mutació de l'ADN és la principal forma en què els organismes s'adapten i evolucionen per sobreviure i procrear millor, aquesta dependència de l'edició d'ARN alenteix considerablement l'evolució dels cefalòpodes coleoides.





"Sabem que hi ha un preu", diu Eisenberg. "El preu està frenant l'evolució del genoma... Els cefalòpodes probablement van triar prendre aquesta modificació d'ARN sobre l'evolució del genoma, i potser els vertebrats van fer l'altra elecció -van preferir l'evolució del genoma sobre la edició-".