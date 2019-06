"Huracà" de 103 anys d'edat, trenca rècords a les pistes d'atletisme

Julia Hawkins tenia 100 anys quan va decidir començar a competir a la pista. Avui, amb 103 anys, és una referència en l'esport sènior, batent diversos rècords de velocitat.





Mare de quatre fills, àvia de tres néts i besàvia de tres besnéts, quan Julia Hawkins va complir el seu centenari va decidir córrer en pistes d'atletisme.





En 2017, va guanyar els Jocs Nacionals de 50 i 100 metres per a atletes sènior a Louisiana (Estats Units) i aquest any va tornar a pujar al més alt del podi en les mateixes distàncies en els Jocs d'Albuquerque, a l'estat de Nou Mèxic.





"Estic contenta d'haver tingut una actuació tan bona, però no vaig arribar a les meves marques", va dir al programa "Good Morning America" de la cadena 'ABC'.









Davant de tanta jovialitat, és normal que la pregunta a Julia Hawkins quins secrets té per poder competir amb tan bons resultats a una edat tan avançada, el que li permet augmentar regularment la col·lecció de medalles que ara té a casa.





"No faig cap exercici en particular. El secret és no aturar-me, mantenir-me ocupada. A més, sempre he tractat de menjar aliments saludables i mantenir el meu pes", comenta, assegurant que passa la major part del seu temps cuidant el seu jardí de casa seva a Louisiana.





Als 103 anys, Julia Hawkins vol seguir competint, però no fa plans per al futur. "Quan tens 103 anys, cada dia és un miracle", diu l'atleta conegut com "Huracà".