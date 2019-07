La conspiració de facebookaires maies "semianalfabets"

En països multiculturals com Guatemala, Mèxic, Bolívia, o altres, els tradicionals mitjans de "comunicació" van ser i són una de les eines de dominació més potents per a la "normalització" del racisme, la "folklorització" de l'indígena com souvenirs, i la "anul·lació" de l'aborigen com un subjecte amb logos propis.





Però, ara, aquesta "presó mediàtica", per l'ús creixent de plataformes com el Facebook per part d'indígenes organitzats o no, comença a cruixir. Les línies següents constaten això.









Indígenes maies en exercici dels seus drets s'apropien del Facebook





Allà, a inicis de la dècada dels 90 del passat segle, 17 maies camperols, semianalfabets, majoritàriament, van crear la seva pròpia organització social i el van anomenar Comitè de Desenvolupament Camperol (CODECA), a la costa sud de Guatemala.





"Si no sabíem escriure, molt menys podíem usar ordinador. Ni teníem plata per comprar-la ... ", indica la filla d'un dels fundadors de CODECA, actualment ciberactivista.





Amb el temps, sempre des de la perifèria i des de la rebel·lia aquest moviment exclòs (també per la societat civil i les seves activistes) es va convertir en la principal força social plurinacional de Guatemala. La més bel·ligerant enfront del sistema neoliberal i Estat crioll. Però, també la més estigmatitzada, criminalitzada i martiritzada.





La criminalització els va obligar a migrar al Facebook





"El govern i les empreses transnacionals ens calumnien de ser lladres i delinqüents des dels mitjans corporatius. Però, quan ens acostem a aquests mitjans per desmentir, simplement ens tanca les portes ", va ser una de les reiterades reflexions en assemblees comunitàries de CODECA.





"Per això, d'ara endavant, tots i totes anem ser comunicadors i comunicadores per fer les nostres pròpies notícies i transmetre des de les nostres comunitats en resistència. Per això, anem tots a crear les nostres comptes a Facebook ", va ser una de les cinc resolucions de l'assemblea nacional de CODECA, el març del 2016.





Així va ser com, progressivament, des de diferents comunitats i territoris en resistència articulats en CODECA, van anar apareixent simultàniament infinitat de comptes i pàgines a Facebook amb el logo de CODECA. Inconfusibles pels seus continguts amb "faltes d'ortografia", amb "fotografies mal enfocades" .... Són indígenes i camperols amb mínim grau d'escolaritat. Són els ciberactivistes de CODECA.





Van crear la seva pròpia organització política i es van muntar al Facebook





En 2016, en la mateixa assemblea nacional, també van resoldre crear la seva pròpia organització política perquè "cap partit d'esquerra existent planteja la nacionalització dels béns privatitzats, ni el procés d'Assemblea Constituent Popular i Plurinacional", va ser un dels arguments.





Dos anys més tard (2018), fruit d'un estoic treball de formiga, i de manera inèdita per als pobles d'Amèrica Llatina, aquestes comunitats indígenes i camperoles van aconseguir crear legalment la seva pròpia organització política denominat Moviment per a l'Alliberament dels Pobles (MLP) .





MLP va ser inscrit al tancament del termini electoral per a les eleccions generals del 16 de juny del el 2019. I una altra vegada en desavantatge. Aquest cop davant de la milionària maquinària de campanya electoral dels rics. No tenien diners. No tenien expertesa electoral. Això sí, tenien una xarxa d'organitzacions comunitàries en resistència, diverses d'elles amb els seus propis ciberactivistes a Facebook.





En el procés electoral els mitjans corporatius gairebé mai mencionat al MLP. Fins i tot quan aquest moviment va ser el primer, i un dels pocs, a publicar a Internet, i socialitzar mitjançant les xarxes socials, el seu programa de govern. Els mitjans corporatius li van aplicar la "llei de gel". Si li van trucar al set va ser per a burlar-se de la seva candidata presidencial, Thelma Cabrera, indígena amb sisè curs de primària.





Van néixer a les comunitats i van créixer al Facebook





La burocràcia electoral i la inexperticia administrativa no els va permetre col·locar ni una sola tanca de campanya. No els van deixar ni obrir el seu compte bancari ....





Aquest bloqueig gairebé sistemàtic obligar al fet que indígenes i camperols, joves, adults i avis s'interessessin encara més per la plataforma del Facebook. I, així, sense més planificació, la "atípica" campanya electoral els va catapultar com genuïns comunicadors comunitaris mitjançant els seus elementals equips de cel·lular.





Haurien seus comptes a les xarxes socials, afegien noves amistats als seus contactes, produïen els seus propis continguts (sempre amb el seu segell sociocultural) i difonien els seus missatges fins inundar el núvol amb el logo i missatges de la seva organització política.





"El primer que hem de fer en iniciar el dia, i l'últim que hem de fer abans d'anar a dormir a la nit, és socialitzar les nostres notícies en totes les nostres xarxes", era part de les arengues de les assemblees comunitàries. I així va ser.





En pocs dies, van trencar amb el cèrcol mediàtic que els impedia entrar a les ciutats principals del país. Mitjançant la pantalla del Smartphone es van apropiar dels primers llocs en la valoració de Facebook i Twitter a nivell nacional. 'Van aconseguir revifar les somnolentes esperances nacionals adormides sota les cendres del sistema neoliberal!





Tots els seus esdeveniments col·lectius autofinançats, els seus rituals i missatges de campanya, els transmetien en viu i en directe mitjançant diversos comptes de Facebook .... Així, per l'eufòria del moment electoral, i per l'impacte emotiu de les xarxes socials, els comptes van arribar a tenir milers i desenes de milers de seguidors. 'En les seves conferències de premsa ells i elles eren la premsa!





Si l'acte de la creació d'una organització política (per indígenes i camperols, sense diners i sense acadèmia) ja era un fet inèdit en la bicentenària República de Guatemala, el 4t lloc que aquesta organització va aconseguir (molt malgrat el procés fraudulent), en les eleccions generals passades, va ser una altra fita indubtable en l'acumulació històrica de la força sociopolítica.





Lliçons apreses per facebookaires maies a resistència





Els mitjans corporatius van estigmatitzar a indígenes i camperols de CODECA com a delinqüents, enemics interns del desenvolupament del país. Indígenes i camperols de CODECA-MLP, muntats al Facebook, van revertir aquesta fal·làcia, i van fer retrocedir als seus heiters. Facebook va ser creat per joves com a plataforma juvenil i d'adolescents. Però, indígena i camperols (amb baixíssim grau d'escolaritat) de Guatemala van fer d'aquesta plataforma seva principal eina per irradiar el seu missatge i posar en escac l'hegemonia mediàtica.





Les i els maies en resistència entenien que pels prejudicis i racisme "normalitzat" era impossible entrar a les ciutats convocant a assemblees o proclamant els seus missatges a veu en coll. Però, usant la plataforma de Facebook van trencar aquestes barreres. Les xarxes socials desalambran les fronteres i prejudicis culturals, si de cas se'ls fa servir per a això.





L'antropòleg J. Van Dijk sostenia que les comunitats indígenes, per les seves limitacions econòmiques, baix grau d'escolaritat, la fugacitat de la innovació tecnològica, no podrien accedir amb facilitat i utilitzar amb eficiència l'Internet. Aquesta elucubració va quedar superada, així com van quedar superats els prejudicis sobre indígenes com "éssers primitius", "pre moderns".





Es deia que els actors dels emotius moviments socials actuals naixien al Facebook o al Twitter, i en un determinat moment sortien a protestar al món real (places, carrers). En el cas dels ciberactivistes indígenes de CODECA-MLP van néixer, es van organitzar i van resistir als territoris, i només davant el setge mediàtic que patien van ingressar al Facebook per expandir i enredar urbans i rurals indignats amb la situació del país.





Manuel Castell, sosté que mitjançant el recurs de les plataformes de les xarxes socials és possible fer la simbiosi de voluntats entre els indignats a les xarxes socials i els indignats del "món real. Els facebookaires indígenes i camperols van aconseguir, tot i que momentàniament, possibilitar aquesta simbiosi entre indignats urbans (molts d'ells en els sofàs) i indignats en els territoris. Encara que també crec que són conscients que es mou dins de la "presó d'algoritmes" per conspirar contra els seus botxins locals.