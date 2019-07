Veneçuela: l'oposició en el seu laberint

En el que va de mes, s'han fet evidents les contradiccions entre els diversos grups que lideren l'oposició veneçolana davant del govern.





Encara que aquest procés de lluites internes començar des del mateix moment -i potser abans- en què es va instal·lar la nova Junta Directiva de l'Assemblea Nacional (AN, el nostre Parlament), el gener d'aquest any; no va ser sinó davant l'esdeveniment de l'entrada fallida de l'ajuda humanitària des de Colòmbia i Brasil, quan es van desencadenar els dimonis.





Es dóna per fet que en política, les tensions, 'impases' i diatribes són comuns, fins i tot entre co-religionarios, és part del seu exercici quotidià; però quan està en joc un bé més gran la seva presència ha de ser digna de més atenció.





L'assumpte és que, contrari al que la prudència recomana, això és, que els "draps bruts es rentin a casa" i les diferències s'expressin i mantinguin en privat mentre es resolen, aquí es ventilen a la xarxes socials.





L'AN ha estat el blanc dels atacs del govern des que es va instal·lar, i això era d'esperar, ja que representa el major perill polític al qual s'ha enfrontat des l'Atur Petrolier i el cop d'Estat de Carmona, acabat d'estrenar Chávez a la presidència.





Però que els mateixos opositors contribueixin, de vegades amb acarnissament, a afeblir el lideratge i li sumin els seus efectes a la ja aclaparadora i brutal persecució política disfressada de legalitat, als empresonaments, desaparicions de diputats i membres de l'equip de l'AN, i més recentment als assassinats de civils i militars producte de la tortura cruel, cínica i despietada, és com massa.





Mentrestant, com tots ja saben, el país segueix submergit en la crisi econòmica, social i política més gran de la seva història i una de les majors dels últims temps al món.

En el que va de l'any, la producció petroliera ha baixat fins a 400.000 barrils diaris, en contrast amb els 1.500 que es produïen l'any passat i els 2.500 de fa 4 anys. L'activitat econòmica va caure 63,4% i, com si fos poc, el govern decideix ara aplicar una alta càrrega impositiva als "grans capitals", com per liquidar el poc que queda de l'empresa privada, el múscul financer els havia permès sobreviure .





Pel que fa als serveis, seguim amb l'aigua potable, l'electricitat i el gas per a ús domèstic escassos i racionats, el mateix que la gasolina per al transport. Segueix sense aparèixer el paper moneda, els bancs no tenen diners suficients per honrar els préstecs; els sous i salaris segueixen congelats i els preus multiplicant cada setmana.





Així que, enfrontar a un govern que ens manté navegant en aquest "mar de calamitats" i que la pau que ens ofereix és "la pau dels sepulcres", està requerint ara més que mai i amb urgència una mica més de lleialtat, confiança , solidaritat, flexibilitat i tolerància per part dels que ho adversan i no aquests atacs despietats que està rebent dels seus propis amics. Ja amb els del govern té prou.





No obstant això i malgrat les adversitats, hem de seguir parlant de PAU a Noruega.

Veurem que passa en els propers dies.