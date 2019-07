Cancerígena? Set respostes sobre la carn processada

El 2015, l'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC) de l'Organització Mundial de la Salut va classificar la carn processada com a carcinògena perquè s'ha demostrat que aquests aliments augmenten el risc de càncer de còlon i potencialment d'altres formes de càncer.





També hi ha hagut estudis que relacionen les carns processades amb un major risc de malaltia cardíaca i diabetis.





És dolent consumir carn processada cada dia? Hi ha alguna millor que una altra? Què hi ha del gall dindi de xarcuteria? ¿I de les carns que diuen no tenir nitrats afegits?





Pernils i embotits Mercat de la Boqueria, Barcelona / Gustavo Maximo