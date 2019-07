Un avió aterra a pocs metres dels caps dels turistes a Grècia

Aquest increïble vídeo mostra el moment en què un avió passa a pocs metres dels caps d'uns turistes a Grècia.





Es va gravar a l'aeroport de Skiathos, a Grècia, anomenat pels entusiastes de l'aviació "European St Maarten" a causa del seu baix aterratge.





Centenars de persones es reuneixen per veure com aterren els grans avions just més enllà d'una popular platja turística.





L'aeroport de l'illa grega és una atracció turística molt popular. Hi ha un cartell que adverteix a la gent que no s'acosti massa a la pista: "Perill. Si us plau, mantingui allunyat del doll d'aire de l'avió".









És impressionant veure el prop que passen els avions del sòl i dels turistes, que busquen una bona dosi d'adrenalina.









L'avió més gran al qual se li permet aterrar a Skiathos és un Boeing 757, una aeronau de fuselatge estret, segons l'entusiasta de l'aviació de YouTube, 'Cargospotter'.