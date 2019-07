CC.OO. acusa el Govern de Torra de ser el "menys productiu" dels últims 20 anys

El secretari general de CC.OO. Catalunya, Javier Pacheco, ha definit el Govern de Quim Torra com el "menys productiu" dels últims 15 o 20 anys a causa de la situació de bloqueig, segons ell.













Per Pacheco, la Generalitat, que té competències en polítiques actives i en la Llei del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, "encara no ha aconseguit els consensos parlamentaris per aprovar-la", ha lamentat en una entrevista a 'El Periódico'.





A més, ha criticat que ni el Govern central ni la Generalitat tenen, al seu judici, ni una mirada estratègica, ni donen continuïtat a les polítiques: "No pot ser que a Catalunya estiguem amb Pressupostos prorrogats des 2017 o que a Espanya gestionem l'herència del PP ".





El sindicalista ha considerat que, si a la tardor el Govern no té una proposta de Pressupostos, el millor seria convocar eleccions, "tot i que el resultat d'aquestes eleccions pot cronificar la situació de bloqueig".





En aquest sentit, ha opinat que hi ha un problema amb el paper de la indústria sobre l'economia, i l'ha atribuït a no tenir Pressupostos i per tant no poder desenvolupar programes com el Pacte Nacional per a la Indústria.





INVESTIDURA





Preguntat sobre la investidura, ha esperat que PSOE i Podem arribin a un acord, i que estableixin de línia programàtica "recuperar els equilibris que es van perdre amb la reforma laboral", que ja van pactar amb el Ministeri de Treball.





Altrament, ha dit que si no hi ha moviments en aquest sentit, es mouran: "El Govern no tindrà dies de gràcia", i ha reclamat una pujada de salaris perquè veu una gran diferència entre el que pugen els beneficis empresarials i l'augment de salari.





Sobre la sentència als polítics sobiranistes, ha opinat que, si és injusta, s'ha de poder denunciar, però a partir d'una solució negociada i dialogada: "No podem parlar gratuïtament el 80% si no generem espais reals que puguin ajuntar a tot el món ".





I ha afegit: "Els partits no ens poden passar l pilota a la societat civil sense que ells ho tinguin clar. ¿Fer sortir a la gent al carrer per què?".