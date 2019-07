La investidura de Sánchez seguirà en l'aire fins dijous

El PSOE considera que el to emprat pel líder de Podem, Pablo Iglesias, en el duel que ha mantingut amb el candidat socialista, Pedro Sánchez, durant el debat d'investidura d'aquest dilluns 22 de juliol "no ajuda" a que les negociacions entre les dues formacions arribin a bon port, però insisteix que encara queda temps per tancar un acord abans de dijous.





Així ho han assenyalat fonts socialistes després el tens picabaralla que han mantingut a l'hemicicle Sánchez i Iglesias. El president del Govern en funcions ha arribat a reclamar el seu suport a Iglesias encara que no aconsegueixin pactar un Executiu de coalició, mentre que el líder del partit morat ha advertit que no es deixaran "trepitjar" i li ha avisat que si per la seva " entossudiment "convoca noves eleccions, probablement," no serà president d'Espanya mai ".





LES NEGATIVES DEL PSOE





El líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, va revelar en el primer debat que el PSOE s'havia negat a que membres de la seva formació assumeixin competències d'Hisenda, de Treball, d'Igualtat, de Ciència o de Transició Ecològica en un futur govern liderat per Pedro Sánchez.





Això, ha dit, després que el PSOE comencés per dir que Unides Podem no ocuparia cap ministeri dels considerats "d'Estat" -Exteriores, Interior, Justícia o Defensa- i que no acceptaria incloure a gent de Podem en equips liderats per socialistes.









A tot això, ha sostingut Iglesias, el PSOE li va dir "ni parlar". " Senyor Sánchez, què ens han ofert? Expliqueu-ho a la Cambra a veure si els sembla que és alguna cosa més que decoratiu".





DISPOSAT A ARRISCAR





Des del PSOE admeten que el to utilitzat per Iglesias no contribueix a la bona marxa de les converses, però remarquen que el mateix Sánchez ha garantit des de la tribuna que està disposat a "arriscar" per formar un govern de coalició amb Unides Podem.





En aquest sentit, subratllen que els socialistes continuen "amb la mà estesa", convençuts que hi ha temps que l'acord arribi abans el dijous quan tindrà lloc la segona votació d'investidura, tenint en compte que tot indica que Sánchez no aconseguirà la majoria absoluta que requeriria per ser investit aquest dimarts al primer intent.









TORN D'ERC, PNB, MIXT i PSOE





El debat d'investidura Sánchez contínua aquest dimarts 22 de juliol amb les intervencions del portaveu d'Esquerra Republicana - Gabriel Rufián-, del PNB -Aitor Esteve-, els dels diferents partits que integren el Grup Mixt, de major a menor -Laura Borràs ( Junts), Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Ana Oramas (Coalició Canària), Sergio Sayas (Unió del Poble Navarrès), Joan Baldoví (Compromís) i José María Mazón (Partit Regionalista de Cantàbria) - i el de la representant del PSOE - Adriana LAstra-.





Un cop finalitzin els seus 'duels' amb Sánchez, tindrà lloc la primera votació, que es fa per crida i cada diputat es posa en peu per proclamar el seu vot, el que porta el seu temps. L'hora en què s'anunciï el resultat marcarà el Ple que caldrà celebrar-48 hores en cas que Sánchez no aconsegueixi aquest dimarts la majoria absoluta (176 diputats) que es requereix en el primer intent.





Atès que aquesta primera votació no sembla que hagi de produir-se abans de les 16.00 hores, tot apunta que la segona votació, que tindrà lloc el dijous, tindrà lloc a partir de primera hora de la tarda. Tot dependrà, però, del temps que dediqui Sánchez a debatre amb els portaveus que intervindran dimarts.





En la sessió que gairebé amb tota probabilitat caldrà convocar el dijous, el candidat tindrà deu minuts per demanar el suport de la Cambra, i els representants dels grups parlamentaris disposaran de cinc minuts cada un. En total, una hora més abans de començar la segona votació per crida, en què el candidat ja en té prou amb majoria simple (més sís que nos).





SI FALLA, DOS MESOS FINS AL 23 DE SETEMBRE





En el cas que Sánchez fracassi i no s'aconsegueixi una alternativa viable en els dos mesos posteriors a la primera votació, és a dir fins al 23 de setembre, el Rei, amb la ratificació de la presidenta del Congrés, haurà de dissoldre les Corts Generals al dia següent i convocar noves eleccions 47 dies després, el diumenge 10 de novembre.





Aquesta repetició d'eleccions ja es va produir el 2016 quan, després de la fallida investidura de Sánchez amb suport de Ciutadans de principis de març, van passar els dos mesos sense que prosperés cap candidatura i les Corts es van dissoldre per repetir els comicis el 26 de juny d'aquest any.





Davant el risc que una nova repetició d'eleccions en ple Nadal, els partits van acordar modificar la llei electoral per a introduir una disposició addicional establint que, en els casos de repetició dels comicis per falta d'investidura, s'escurcessin els terminis del procediment electoral, baixant de 54 a 47 dies.