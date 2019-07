Els problemes relacionats amb el medi ambient a Barcelona

El medi ambient va ser una de les temàtiques en què la ciutadania va presentar més queixes a la Sindicatura de Greuges de Barcelona durant l’any 2018, amb un total de 525 queixes relacionades amb diversos temes: contaminació acústica i atmosfèrica; parcs, jardins i platges; neteja, reg i recollida de brossa; i animals de companyia, lliures o abandonats.





Tant la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, com la Llei 34/2007, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, atorguen als municipis la inspecció i control i, si és procedent, l’adopció de mesures per garantir l’acompliment dels límits establerts per normativa.





Sempre hem advertit a l’Ajuntament que cal un tractament urgent de totes les denúncies relacionades amb la contaminació acústica i atmosfèrica que puguin suposar un greu perjudici per a la salut de les persones i que, malauradament, any rere any es repeteixen. Tanmateix, hem constatat que, tot i les nostres advertències i recomanacions en aquesta matèria, no tots els Districtes actuen amb la mateixa celeritat.





En referència a la contaminació atmosfèrica que presenta la ciutat, i que tant ens preocupa, les queixes que hem rebut aquest any han estat pels inconvenients que pot suposar a determinades persones el seu desplaçament en dies de restricció del trànsit en episodis d’alts nivells de contaminació. A partir de l’1 de gener de 2020 s’aplicaran restriccions circulatòries permanents a Barcelona i l’àrea metropolitana per a aquells vehicles que no disposin de l’etiqueta ambiental implementada per la DGT. Caldrà fomentar el transport públic per tal que es converteixi en una alternativa vàlida i real, i facilitar l’estacionament de vehicles fora de les zones restringides i que aquests aparcaments estiguin connectats amb el transport públic.





Per altra banda, i en referència als serveis de neteja i recollida d’escombraries, hem continuat rebent queixes com en els últims anys, principalment per molèsties de soroll. És important fer una gradació del problema mitjançant la realització d’una mesura sonomètrica en horari nocturn per tenir coneixement de l’impacte que produeix al veïnat afectat la prestació d’aquest servei i, en funció dels resultats obtinguts, valorar la possible modificació d’horaris.





La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat estableix que les autoritats municipals han d’adoptar polítiques de prevenció de la contaminació i de gestió, reciclatge, reutilització i recuperació dels residus. En aquest sentit, i durant aquest període, el consistori ens ha comunicat que en la nova contracta de neteja, i així com ho havíem recomanat, s’ha estudiat la possibilitat que alguns dels serveis es puguin realitzar en horari diürn i amb una flota més àmplia de vehicles elèctrics per poder minimitzar els sorolls que generen.





Per últim, i en referència als animals de companyia i lliures o abandonats, i que la Llei 22/2003, de protecció dels animals, estableix les normes generals per a la protecció i el benestar dels animals que es troben d’una manera permanent o temporal a Catalunya, cal remarcar que tot i el treball intensiu que ens consta que s’està fent des de la Direcció dels Drets dels Animals per poder assolir el nivell màxim de protecció i benestar dels animals, garantir una tinença responsable, fomentar la participació ciutadana en la defensa i protecció dels animals, així com preservar la salut, la tranquil•litat i la seguretat de les persones, encara resta pendent la concreció de les zones d’ús compartit a la ciutat.





En aquest apartat referent als animals de companyia hem rebut un gran nombre de queixes sobre què suposa la tramitació d’un carnet de tinença cívica que es pretén exigir a les persones que tinguin un gos. Un altre tema tractat dintre d’aquest apartat ha estat la denúncia de les inundacions que es produïen en una Àrea d’Esbarjo per a Gossos (AEG) quan plovia i la inactivitat dels serveis municipals deixant que l’aigua estancada es mantingués els dies posteriors fins a aconseguir el seu assecatge natural.





Hem fet un seguiment del cas i hem pogut constatar que efectivament aquest problema hi és i dura força dies després dels episodis de pluja. També hem observat que la situació es repeteix en altres AEG de la ciutat, coincidint amb diversos episodis de forts aiguats que s’han donat aquesta tardor.





Sabem que el consistori és coneixedor d’aquest problema, que sembla que és generalitzat i que és degut a un mal funcionament del sistema de drenatge d’aquestes àrees, i que està estudiant possibles solucions, però mentrestant l’aigua continua estancada amb els consegüents riscos que això suposa per la salut dels animals i de les persones.