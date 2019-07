Ibèria cancel·la un total de 135 vols en l'Aeroport del Prat

La vaga dels treballadors de terra d'Ibèria a Barcelona ha causat la cancel·lació d'un total de 135 vols aquest cap de setmana en l'Aeroport del Prat, 62 aquest dissabte i 73 aquest diumenge.





Dels 135 vols, 122 són de Vueling i també han cancellat vols Ibèria, British Airways i TurkishAirlines.













Ibèria ha assegurat aquest dissabte al matí que hi ha hagut "total normalitat" en les primeres nou hores de vaga del seu personal de terra en l'Aeroport de Barcelona.



La companyia ha dit que s'havia atès 102 vols fins a les 9 hores: 55 vols de sortida i 47 d'arribada.



Ha afegit que es compleixen els serveis mínims i que no hi ha cap incidència relacionada amb la vaga, i ha demanat "disculpes als clients, tant passatgers com aerolínies a les quals presta servei".



DESPRÉS DE LA REUNIÓ DEL DIVENDRES, ES CONFIRMA LA VAGA







El comitè d'empresa d'Ibèria Barcelona ha decidit mantenir la vaga convocada per als dies 27 i 28 de juliol després de no prosperar la mediació del divendres, una reunió que va durar més de sis hores on no va haver-hi acord.













En la reunió van estar presentis membres del comitè d'empresa d'Ibèria, quatre representants de la companyia, una representació d'Aena, el subdelegat del Govern a Barcelona, Carlos Prieto, i el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín.

Des que el comitè d'empresa d'Ibèria va convocar la vaga per a aquest cap de setmana, -en contra de la sobrecàrrega de treball i la falta de personal- la Generalitat ha convocat tres mediacions, cap amb èxit.

Ibèria "no vol negociar amb el comitè de Barcelona i entenen que els sindicats estan equivocats en les seves reivindicacions", explica el portaveu de la UFT, Omar Minguillón. Per aquest motiu, l'empresa manté la vaga en la qual demana una estabilitat laboral.



El secretari de treball de la Generalitat, Josep Ginesta, va assegurar que salin de la reunió preocupats perquè "no hi ha hagut cap pas, cap proposta mínimament acceptable per part d'Ibèria per a desencallar el conflicte".



DIJOUS PASSAT TAMPOC ES VA PODER ARRIBAR A UN ACORD







Les negociacions entre el personal de terra d'Iberia Barcelona i l'aerolínia no van arribar a un acord per desbloquejar la vaga convocada per al 27 i 28 de juliol , el que pot provocar una situació de col·lapse a l'aeroport del Prat durant aquest cap de setmana.









La companyia aèria espanyola dóna servei a 27 aerolínies a l'aeroport de Barcelona, de manera que el nombre de vols afectats podria ser de l'ordre de 1.000 durant el període previst de la vaga.





VUELING CANCELLA 110 VOLS





Vueling ha cancellat més de 110 vols per la vaga. En un comunicat aquest divendres, l'aerolínia ha informat que a causa de la vaga es veuran afectats els serveis habituals, "la qual cosa provocarà restriccions en l'operativa de Vueling".





"Com a conseqüència d'aquestes vagues, totalment alienes a Vueling, i per a tractar de causar els mínims inconvenients als nostres clients, ens hem vist obligats a planificar la cancellació anticipada d'alguns vols", ha sostingut la companyia.





La companyia recomana que el passatger afectat per un vol cancellat no acudeixi a l'aeroport i ofereix la possibilitat d'un canvi de vol de forma gratuïta per a volar en els 15 següents dies o sollicitar el reemborsament del trajecte afectat.





La cancellació de vols arriba un dia abans de l'inici de la vaga prevista de personal de terra d'Ibèria en l'Aeroport de Barcelona, després que no hi hagi hagut acord amb la companyia malgrat les jornades de mediació convocades per la Generalitat.





VOLS AFECTATS





Entre els vols afectats hi ha connexions amb les ciutats europees de París, Amsterdam, Londres, Brusselles, Roma, Copenhaguen, Munic, Lisboa, Milà, Niça i Venècia.

Quant als vols des d'o cap a ciutats espanyoles, hi ha connexions amb Madrid, Sevilla, Santiago de Compostella, Astúries, Alacant, Màlaga i Granada.





SERVEIS MÍNIMS





El Ministeri de Foment ha establert els serveis mínims per a la vaga d'assistència en terra i manteniment d'Iberia a l'aeroport de Josep Tarradellas Barcelona-el Prat per als pròxims dies 27 i 28 de juliol, amb els que, assegura, "protegeix" el 100% dels vols domèstics amb els territoris no peninsulars, el 54% dels internacionals i el 32% dels peninsulars l'alternativa de transport sigui inferior a cinc hores.





En un comunicat, Foment ha explicat que aquests serveis mínims tenen com a objectiu compatibilitzar l'interès general dels ciutadans i, en particular, les seves necessitats de mobilitat, especialment durant aquests dies d'alta demanda de vacances, amb el dret de vaga del col·lectiu de treballadors, uns 2.700, segons la companyia.





La decisió ha arribat després que aquest 24 de juliol, després de la segona reunió de mediació per intentar arribar a un acord que permeti desconvocar la vaga, els treballadors i la companyia aèria no hagin arribat a un acord per 'l'immobilisme de la direcció de l'empresa', segons UGT, no ho ha fet possible.





Els treballadors d'IAG, societat de la fusió d'Iberia i British Airways, reclamen un pla que contempli la contractació necessària que respongui a l'excés de treball que pateix el personal de Barcelona.