Assimilació cromàtica: Aquesta foto està en blanc i negre, però la veus en color

Si fas un pas enrere o borres suaument la teva visió, podries pensar que aquesta imatge (a baix) és una fotografia a tot color d'alguns estudiants en un saló de classes. No obstant això, mira una mica més profund i et donaràs compte de que en realitat es tracta d'una imatge en blanc i negre, que només dóna la impressió d'estar a color mitjançant un subtil entrecreuament de línies vermelles, blaves, grogues, taronges i verds .









Llavors, per què el nostre cervell és tan predeciblemente ximple? Creada pel desenvolupador de programari i artista digital Øyvind Kola, la imatge és una il·lusió òptica coneguda com il·lusió de reixeta d'assimilació del color.





"Una quadrícula de color sobre saturada i superposada a una imatge en escala de grisos fa que les cel·les en escala de grisos es percebin com si tinguessin color", explica Kolas a la seva pàgina de Patreon.





La imatge és una interpretació d'una il·lusió cromàtica coneguda com assimilació del color. Igual que altres exemples d'il·lusió cromàtica, com l'efecte Bezold o la il·lusió d'ombra d'Edward H. Adelson, aquestes imatges exploten la forma en què la nostra percepció del color està influenciada pels colors adjacents i intercalats.





L'efecte es denomina "contrast de color" quan el color percebut s'allunya de l'entorn, però es denomina "assimilació del color" quan es desplaça cap al de l'entorn.





Precisament per què el nostre sistema visual fa això segueix sent una mica misteriós; però, generalment s'entén que el cervell i els ulls intenten assegurar que la nostra percepció del color romangui relativament constant, independentment de les condicions d'il·luminació que envolten a un objecte.





Si aquest no fos el cas i només percebéssim els colors al seu valor nominal sense un context més ampli, un objecte apareixeria dramàticament diferent en diversos ambients i, el més probable és que acabi enganyan-te.





Només pensi en el diferent que una baia verinosa podria veure sota el sol de la tarda en comparació amb un dia plujós en una ombra. El nostre sistema visual tracta de donar compte d'això, permetent reconèixer l'objecte clarament encara que el context ha canviat.





La majoria de les vegades, no tenim cap idea conscient que això està succeint i l'efecte funciona en el nostre benefici. No obstant això, amb il·lusions cromàtiques com aquesta, l'efecte es juga i es revela clarament.





Kolas també va crear un vídeo curt (a baix) usant la il·lusió de la quadrícula d'assimilació de color en una imatge en moviment, el que demostra l'efecte encara més brillantment.

El treball de Kolas es distribueix sota una llicència Creative Commons, pel que ets lliure d'usar, editar i jugar amb la imatge tant com vulguis. Només assegura't de donar crèdit a Øyvind Kolas i visita la seva pàgina de Patreon si vols donar suport al seu treball.