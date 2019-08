La mediació d'Iberia fracassa i seguirà la vaga a l'aeroport del Prat

La mediació entre el personal de terra d'Iberia i la direcció de l'empresa ha acabat sense acord, de manera que es mantenen les aturades convocades per la plantilla el dissabte 24, diumenge 25, divendres 30 i dissabte 31 d'agost a l'Aeroport de Barcelona-el Prat.









Aquesta era la segona mediació celebrada a la Conselleria, després de la de dimarts, ha començat cap a les 11.00 hores i s'ha estès durant la tarda.





La plantilla d'Iberia Barcelona és d'uns 2.700 treballadors, que s'encarreguen de la facturació, l'embarcament, la càrrega i descàrrega, l'assistència i el manteniment als avions, i donen serveis a una vintena de companyies, entre elles, Vueling.





Aquestes aturades segueixen als convocats el dissabte 27 i el diumenge 28 de juliol, després que la plantilla i la direcció d'Iberia no arribessin a un acord sobre les demandes de millores laborals que van portar a la vaga fa un mes.





Els treballadors demanen garantir l'estabilitat laboral, acabar amb la falta de personal, l'excés de càrregues de treball i l'abús de les hores extraordinàries d'obligat compliment, i reorganitzar els torns per facilitar la conciliació familiar i personal.





SERVEIS MÍNIMS DEL 53% I DEL 32%





El Ministeri de Foment ha decretat uns serveis mínims del 53% per als vols nacionals i estrangers amb alternatives de desplaçament de més de cinc hores en transport públic; el 32% per als vols nacionals dins de la Península amb alternatives de menys de cinc hores, i del 100% per als vols a les illes.





Els serveis mínims han contemplat la "posició dominant" d'Iberia al Prat, tant en la prestació dels serveis d'assistència en terra com en els serveis de manteniment d'aeronaus, i han remarcat la important presència de Vueling a l'aeroport.





També s'han tingut en compte l'essencialitat del transport aeri i que les aturades estan convocats "en un dels períodes de més demanda de l'any" en coincidir en un dels caps de setmana de sortida i retorn de les vacances d'estiu.





112 VOLS CANCEL·LATS AQUEST CAP DE SETMANA





Vueling ha cancel·lat un total de 112 vols aquest cap de setmana a l'Aeroport de Barcelona, una xifra similar a l'afectació que van tenir les aturades convocades al juliol per la plantilla de terra d'Iberia.





Les cancel·lacions es reparteixen en 46 vols el dissabte 24 d'agost i 66 el diumenge 25, i l'aerolínia ja s'ha comunicat amb els passatgers afectats, que xifren en 18.000 usuaris, i els ha ofert la reubicació en un altre vol adaptat a les seves necessitats o el repagament del vol.