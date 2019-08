La fi de les vacances ve acompanyada de vagues de Renfe, Iberia i Ryanair

Tornar de vacances sempre és dur, i aquest any encara ho serà més amb les vagues de Renfe, Iberia i Ryanair convocades per als pròxims dies.













Aquest proper cap de setmana (24 i 25 d'agost) i el 30 i 31 del mateix mes, la UGT de Catalunya té convocada una vaga entre el personal de terra d'Iberia a l'aeroport del Prat, ja que els treballadors demanen un nou pla d'ocupació que acabi amb l'eventualitat i la precarietat de contractes així com la redistribució de les hores de treball.





Indirectament es veuran afectades les vint companyies amb què opera Iberia, entre les quals hi Vueling.





Els serveis mínims per als vols nacionals i estrangers superiors a 5 hores seran del 54%. En vols nacionals menors a 5 hores del 32%, i en vols a les illes seran del 100%.





Vueling REIXAT 112 VOLS PER AL CAP DE SETMANA





De moment, només Vueling ha cancel·lat vols per als dies de vaga a Barcelona: 112 per al primer cap de setmana al Prat. Són 46 els vols cancel·lats el dissabte 24 d'agost i 66 per al diumenge 25. La companyia ha comunicat que els passatgers afectats (que són al voltant d'uns 18.000) seran reubicats en altres vols.





RYANAIR





De la mateixa manera, els tripulants de cabina de Ryanair aniran a vaga 10 dies al setembre (1,2,6,8,13,15,20,22,27 i 29), convocats per Unió Sindical Obrera (USO) i el Sindicat de Tripulants de Cabina de Passatgers de Línies Aèries (Sitpla).





La vaga és la resposta a la intenció de l'aerolínia irlandesa de tancar de les bases de Gran Canària i Tenerife al gener, i la possibilitat que també tancament seva base a Girona. Per aquest motiu, els pilots de Ryanair a Espanya també han decidit, després d'una votació, donar suport l'adopció de mesures legals, entre les quals no es descarta anar a la vaga.





RENFE





No es tracta de la primera vaga de l'estiu de Renfe, però sí l'última. El divendres 30 d'agost i el dissabte 1 de setembre el sindicat CGT ha convocat aturades entre les 12h. i les 16h. i entre les 20h i les 24h. Per als trens que es vegin afectats, els passatgers podran, sempre que sigui possible, viatjar en un altre tren. Si no, podran anul·lar els bitllets o canviar-los per a una altra data sense cost.





El Ministeri de Foment ha decretat uns serveis mínims del 75% en els trens de rodalies en hores puntes, i del 50% a la resta d'hores. Per als trens de Mitja Distància, els serveis mínims s'han establert en el 65%; en els d'Alta Velocitat Llarga Distància serà el 78%; i els trens de mercaderies tindran un 25% del servei habitual.