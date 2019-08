El mètode infal·lible d'un mestre per evitar que els seus alumnes copiïn a l'examen

No ens enganyem: tots hem copiat en alguna ocasió en un examen. Però de la mateixa manera que els alumnes es saben tots els trucs per copiar en un examen, un professor de l'estat de Tlaxcala ha decidit prendre una mesura expeditiva per evitar les estratagemes estudiantils.





Quina ha estat? Posar una caixa al cap de cadascun dels alumnes.





Foto: Diari d'Hidalgo





En xarxes socials s'ha difós una fotografia on apareix un grup d'alumnes del Col·legi de Batxillers de Tlaxcala amb una caixa al cap mentre realitzen un examen.





Els pares han reaccionat ofesos davant d'aquestes imatges i han condemnat l'enginy del professor, a qui acusen d'humiliar i violar els drets humans dels estudiants. Perquè ja se sap que hi ha el dret fonamental a usar 'chuletas'.