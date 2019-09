Un retrat anti-Brexit "visible des de l'espai"

El grup britànic anti-Brexit 'Led By Donkeys' ha dibuixat a la platja un retrat de Michael Gove, acompanyat d'una frase de l'ara número dos de Boris Johnson, en què afirmava que el Regne Unit "no va votar a favor d'anar-se'n sense un acord "en el referèndum de 2016.





Segons el grup, el retrat de 7.500 metres quadrats és "visible des de l'espai".









La frase es remunta a març d'aquest any i apareix en un article que Gove va escriure per al 'Daily Mail' . No obstant això, després d'haver estat nomenat Canceller del Ducat de Lancaster al juliol, Gove està ara a càrrec dels plans per treure al Regne Unit d'Europa sense un acord i va recolzar la idea del primer ministre de suspendre el Parlament.





"Ei, líder del 'Vote Out' Michael Gove, recorda vostè que al març va admetre que no hi havia un mandat per a una sortida sense acord perquè ningú va votar a favor en el referèndum de 2016? Pensem que havíem de recordar al país a través d'un retrat de 7.500 metres quadrats a la platja de Redcar visible des de l'espai. No has de donar-nos les gràcies", assenyala el grup a Twitter.









"El nostre primer ministre no electe està suspenent al Parlament per obligar un Brexit sense acord, un pla pel qual el líder de la campanya per abandonar Europa admet que ningú ha votat. Johnson i Gove volen que oblidem això. Així que ho vam fer visible des de l'espai", afegeix Led By Donkeys.





El grup, que es va formar al desembre de 2018, explica que van fer el dibuix al nord-est d'Anglaterra perquè creu que aquesta serà una de les zones més afectades per un Brexit sense acord.





"Ningú va votar a favor de perdre llocs de treball i inversions", escriu a Twitter Led By Donkeys.





Alguns dels membres d'aquest grup també formen part de Greenpeace i, segons 'The Guardian', el nom està inspirat en una frase utilitzada per a descriure als soldats britànics durant la Primera Guerra Mundial: "Lleons liderats per rucs".