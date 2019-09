Barbacoa gegant contra una vegana a Austràlia

Cilla Carden és vegana i l'olor de carn i peix de les barbacoes dels seus veïns li molestava. L'australiana va ser encara més lluny quan va afirmar que les olors havien malmès la seva qualitat de vida i presentar una demanda contra els seus veïns en 2018.





Ara, la història s'ha tornat viral i s'ha organitzat una barbacoa davant de la casa de Cilla, a la qual més de quatre mil persones ja han dit que hi aniran.





L'esdeveniment està sent organitzat en una pàgina de Facebook anomenada "Community BBQ for Cilla Carden" ("Barbacoa Comunitària per Cilla Carden") i està programada per al 19 d'octubre.





"No deixis que Cilla destrueixi una bona tradició australiana, uneix-te a nosaltres en una barbacoa comunitària en protesta per les seves accions", diu la pàgina de l'esdeveniment. I els vegans no són benvinguts, afegeixen els organitzadors, que descriuen la barbacoa com una "protesta pacífica".





La demanda de Cilla va ser rebutjada pel tribunal a principis d'aquest any. L'australiana va apel·lar, que va ser rebutjada de nou, i el tribunal va demanar a Cilla i als seus veïns que resolguessin el conflicte entre ells.





No obstant això, Cilla Carden diu que tornarà als tribunals i lluitarà contra els seus veïns: "Ha estat devastador. Ni tan sols he pogut dormir", diu a '9News'.