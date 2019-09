Noves vagues a Iberia de setembre a novembre

UGT ha registrat aquest divendres 13 de setembre una convocatòria de vaga per a tots els centres de treball de treballadors de terra d'Iberia per a tots els dilluns entre el 30 de setembre i el 18 de novembre.





El sindicat ha indicat que aquesta convocatòria respon a la "falta de resposta" per part de la companyia davant el termini que UGT li va donar en un comunicat oficial el 9 de setembre per restablir i finalitzar la negociació del XXI Conveni Col·lectiu.













En un comunicat, UGT ha assenyalat que la vaga "és l'última eina" dels treballadors per "fer valer els drets", però que en aquesta ocasió "Iberia no ha deixat un altre camí".





El sindicat ja va proposar fa mesos la necessitat d'acudir a la vaga davant l'actitud de l'empresa en la negociació, però no va trobar suport. A més, assenyala que com a sindicat majoritari a Iberia treballarà per defensar "les millors condicions i els drets dels treballadors".





D'altra banda, ressalta que en l'anterior conveni col·lectiu aquest sindicat va fer "un enorme exercici" de responsabilitat, signant reduccions salarials per la subsistència d'Iberia i de totes les seves línies de negoci.





Així, critiquen que la situació de l'empresa s'ha revertit amb "xifres rècord" de beneficis, puntualitat i volum de treball en totes les àrea "gràcies a l'esforç dels professionals", de manera que "ha arribat el moment que aquestes millors condicions reverteixin també en ells ".





UGT també ha demanat a la resta de sindicats amb representació a la companyia perquè s'uneixin a la convocatòria perquè "ja no hi ha excuses ni por" davant el Brexit, una futura crisi o amenaces per pèrdues de contractes.