David Fajgenbaum va ingressar a l'Hospital de la Universitat d'Arkansas als Estats Units després del Nadal de 2013, quan va patir una recaiguda d'una rara malaltia autoimmune que gairebé el mata.





El seu estat era tan greu que el metge li va dir que millor escrivís el seu testament, assenyala 'CNN', que ara recorda la història de Fajgenbaum amb el llançament del seu llibre on explica la seva recerca d'una cura.









Tres anys abans d'aquest episodi, quan tenia 25 anys i estudiava Medicina a la Universitat de Pennsilvània, va emmalaltir i va començar a tenir alguns símptomes estranys: ganglis limfàtics engrandits, suors nocturns i fatiga severa.





Un dia, quan estava acabant un examen a la universitat, va sentir un dolor abdominal tan intens que es va veure obligat a anar a la sala d'emergències. El seu fetge, ronyons i medul·la òssia van començar a fallar. Va ser el primer de quatre atacs de la malaltia entre 2010 i 2013.





A PUNT DE LA MORT





David va romandre a l'hospital durant set setmanes, i primer els metges van creure que era un limfoma. Durant aquest període, el jove va augmentar gairebé 32 quilos de pes i va tenir una hemorràgia retinal que el va deixar cec temporalment a l'ull esquerre. Després de rebre un tractament amb altes dosis d'esteroides, va ser donat d'alta.





Quatre setmanes més tard, la malaltia va tornar encara més agressiva que abans. David va tornar a l'hospital i va ser diagnosticat amb la 'malaltia de Castleman', una malaltia rara que afecta els ganglis limfàtics i els teixits. Es va sotmetre a un tractament de quimioteràpia i el seu cos va respondre positivament, el que va ser suficient per mantenir-lo viu.





Per a la majoria dels pacients, la cirurgia pot curar la malaltia. Però no és el cas de Fajgenbaum, a qui se li va diagnosticar l'estadi més mortal de la malaltia, amb una probabilitat de supervivència del 35% després del diagnòstic. I gairebé ho va ser.









TROBAR EL SEU TRACTAMENT





La malaltia gairebé el mata diverses vegades, però tot i múltiples recaigudes i tractaments de quimioteràpia, va aconseguir acabar la seva carrera i trobar un tractament que li salvaria la vida.





Hi havia poques opcions conegudes de tractament, el que feia que la probabilitat de curació fos gairebé nul·la. Va ser aquest estat d'emergència el que va impulsar a Fajgenbaum a iniciar la seva pròpia investigació.





Quan va emmalaltir, es va adonar d'algunes taques vermelles, similars a signes, que van aparèixer en el seu cos, però els metges van devaluar aquest símptoma.





Per tal d'accelerar la investigació de la malaltia i la recerca de tractament, David Fajgenbaum va fundar una xarxa de col·laboració per a la Castleman Disease Collaborative Network (CDCN). Anys després de la fundació de CDCN, el mateix Fajgenbaum es va adonar que les taques vermelles podien ser la peça que faltava en el trencaclosques per descobrir un tractament que ajudés a combatre la malaltia.





Va descobrir que les taques eren el resultat d'un bec de proteïna, així que es va posar en contacte amb l'Administració de Drogues i Aliments dels Estats Units (FDA) per obtenir una recepta de Sirolimus (rapamicina) que l'ajudés a combatre la malaltia autoimmune. Aquest medicament s'utilitza per prevenir el rebuig d'òrgans trasplantats, però en el cas de David pot actuar com un immunosupressor que pot salvar la vida.





El metge va llançar el 10 de setembre el llibre 'Chasing meva Cure: A Doctor' s Race to Turn Hope into Action '(Buscant la meva curació: una cursa de metges per convertir l'esperança en acció), on relata la seva experiència propera a la mort i la seva recuperació després del descobriment del tractament. David ara espera determinar com la substància que el va salvar pot ajudar a altres pacients.