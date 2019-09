Volkswagen pagarà 870 euros de mitjana als clients d'Austràlia pel cas de les emissions

El grup automobilístic Volkswagen ha arribat a un acord a Austràlia a través del qual accepta el pagament d'una mitjana de 1.400 dòlars australians (870 euros) a cada client al país pel cas del programari que alterava les emissions de vehicles dièsel.









En un comunicat, la companyia ha indicat que ha arribat a un principi d'acord en relació amb diverses demandes col·lectives al país, per tal de resoldre els processos vinculats amb el cas del programari d'alguns vehicles dièsel.





La corporació alemanya ha explicat que aquest acord està pendent de la seva aprovació per part del Tribunal Federal d'Austràlia i ha destacat que aquesta decisió representa un pas més a l'hora de superar el cas del dièsel.





Les demandes col·lectives presentades a Austràlia estan vinculades amb prop de 100.000 vehicles amb el motor dièsel EA189. "Si tots els vehicles afectats participen, cadascun d'aquests clients pot esperar un pagament per vehicle de 1.400 dòlars australians (870 euros), de mitjana", va assegurar l'empresa.





La companyia automobilística va destacar en el seu comunicat que aquest acord està vinculat amb cinc demandes col·lectives relacionades amb el problema del dièsel al país i ha apuntat que la seva previsió és que el procés judicial conclogui l'any que ve.





D'altra banda, Volkswagen ha assenyalat que les negociacions en relació amb un possible principi d'acord sobre la demanda civil presentada per la Comissió de Competència i Consumidor d'Austràlia (ACCC, per les sigles en anglès) estan pròximes al seu final i va afirmar que una resolució entre les parts s'espera "aviat".





Per la seva banda, el despatx d'advocats Maurici Blackburn, un dels que va presentar aquestes demandes col·lectives, va explicar que el problema que afecta prop de 100.000 vehicles de les marques Volkswagen, Skoda i Audi a Austràlia suposarà indemnitzacions per part de la companyia alemanya de entre 87 milions i 127 milions de dòlars australians (entre 54 i 79 milions d'euros).