Veneçuela: nou acord polític o soroll de fons

En aquests dies el govern va anunciar un "acord" amb sectors molt minoritaris -menys del 3% de l'electorat- de l'oposició. Segons aquest acord es procediria a designar un nou Consell Nacional Electoral (CNE), a alliberar presos polítics, a reintegrar a l'Assemblea Nacional (AN) als diputats dels partits de govern que l'havien abandonat, a convocar "eleccions" i a sol·licitar de la comunitat internacional el cessament de les sancions econòmiques imposades. És a dir, bona part de les propostes que van ser presentades per les parts en la Mesa de Diàleg a Barbados, amb la mediació de Noruega, i de la qual el govern es va retirar sense previ avís.





Per descomptat, les reaccions no es van fer esperar i les desqualificacions tampoc.

I és que ni el govern ni els "opositors" amb els quals negocia tenen la credibilitat necessària per ser presos seriosament, excepte per les conseqüències de les seves accions.





Per què s'acorda amb aquest grup el que puc haver-se negociat a Barbados?





Hi ha més preguntes que respostes, però sempre podem especular amb la base del coneixement i l'experiència de les accions i expectatives explícites del govern, que sempre generen suspicàcia.





1. Està claríssim que arribar a aquests mateixos acords a Barbados hauria significat un compromís que després no podria ser eludit sense un alt cost polític. Així que aquest no era el moment i es requeria guanyar temps. No obstant això, com van quedar en evidència en abandonar el diàleg, semblava necessari rentar-se la cara davant la comunitat internacional.





2. Quan es va més enllà dels discursos i es llegeix el text de l'acord establert, es pot veure que cada un d'ells té "afegitons en lletra petita" que limiten l'abast de les propostes: el canvi del CNE només es refereix als quals tenen el seu període vençut; els presos polítics seran alliberats d'acord amb la causa de la seva detenció i sempre que sigui procedent; les "eleccions" es refereixen a l'Assemblea Nacional i no seran presidencials; la reincorporació dels diputats oficialista a l'AN es realitzarà quan sigui procedent. On no hi ha lletra petita és en la sol·licitud de posar fi a les sancions econòmiques, cosa molt convenient per al govern i per als que s'han enriquit al seu càrrec.





Al mateix temps, el govern posa en marxa una campanya mediàtica molt intensa amb la qual es pretén assenyalar / acusar el president de l'AN de traïció a la pàtria en complicitat amb sectors de paramilitars de les Defenses Unides i el narcotràfic colombià -el grup denominat els Rastrojos- per propiciar una intervenció armada contra Veneçuela i enderrocar el govern.

A partir d'aquests elements podem especular.





Certament, "guanyar temps" és la primera opció, perquè ja ho ha fet abans amb molt èxit. Però no pot ser només això.





Els analistes més radicals han assenyalat que es tracta de la primera fase d'una ofensiva més gran contra l'AN, la qual podria aplicar-se plenament a partir del gener del 2020: desprestigiar al President de l'AN inclosa l'opció de acusar-lo de traïció i detenir; tractar de sabotejar el funcionament de l'AN i minvar la seva capacitat de resposta; posar en dificultats a l'oposició majoritària, al deure de decidir si dóna suport a l'AN o cedeix davant les "aclaparadores proves" de traïció i complicitat; afeblir el suport internacional a algú que està acusat de traïció a la pàtria ... El lector està en llibertat d'agregar altres components a aquest pla.





Per descomptat, no ens ha d'estranyar que l'estratègia del govern inclogui acusacions de sabotatge per part de l'oposició i els seus aliats internacionals a totes les "propostes i acords" celebrats, especialment el de les eleccions, ja que és un tema crucial. Així estem.





El temps ens dirà si els acords del govern amb la "oposició cooperant" són reals o només Soroll de Fons.