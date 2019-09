Un estudiant universitari portava dos mesos mort a la seva habitació

La preocupació per la seguretat i la salut dels estudiants de la Universitat de Canterbury a Christchurch, Nova Zelanda, va augmentar després que un jove fos trobat mort a la seva habitació de la universitat. Hi havia estat allà durant uns dos mesos sense que ningú se n'adonés.





El cos del jove va ser trobat el 23 de setembre a la nit després que diversos estudiants es queixessin de l'olor que provenia d'aquesta habitació de la residència Sonoda.





Segons els mitjans de comunicació locals, van ser els estudiants els que van trucar a la policia, que també havia estat alertada pel pare del jove, ja que no havia pogut posar-se en contacte amb ell durant algun temps. Encara no es coneix la causa de la mort, però s'ha posat en dubte la seguretat i l'atenció dels estudiants d'aquesta institució.





El ministre d'Educació de Nova Zelanda, Chris Hipkins, va dir que la mort és profundament preocupant. "Si una persona s'allotja en una residència o hostal, no només paga per un sostre sobre el seu cap, sinó també per la cura emocional", va dir. "Crec que això clarament no va ocórrer en aquest cas".





"Vaig demanar a la Comissió d'Educació Superior que es posés en contacte amb la Universitat per a oferir suport. Aquesta tragèdia planteja una sèrie d'interrogants i espero que la Universitat porti a terme una investigació en profunditat".





Una habitació individual en aquesta residència costa més de vuit mil cinc-cents euros a l'any. La professora Cheryl de la Rei, vicepresidenta de la Universitat, va dir que "hi ha programes integrals d'atenció personal" al campus i que organitzarà una investigació per esbrinar si tots els estudiants reben serveis d'assessorament.





En una roda de premsa va dir que "es tracta d'una situació extremadament preocupant per als estudiants i el personal universitari. La Universitat de Canterbury està fent tot el que pot per donar suport a la investigació d'aquesta tragèdia".