Nenes en vestit de bany en un concurs 'Miss Infantil' genera controvèrsia a la TV del Brasil

"Vostès, els del públic, veuran qui té les cames més boniques, la cara més bella i el conjunt més bonic", diu Sílvio Santos, veterà presentador del programa que porta el seu nom, transmès pel canal de la seva propietat, la SBT.





Les cames, cara i conjunts als quals es va referir Sílvio Santos -de 88 anys-, eren de nenes del voltant de 10 anys, vestides en vestit de bany. El concurs 'Miss Infantil' del 'Programa Sílvio Santos' ha omplert de protestes les xarxes socials.





"No crec que estiguem en 2019 i Sílvio Santos està celebrant un concurs de bellesa amb nenes en vestit de bany, i demanant que la gent vot per què nena té les cames o el vestit de bany més bonic". Nenes de 9, 10 anys. En vestit de bany, amb el seu cos jutjat ", lamenta una espectadora.









"Els mateixos hipòcrites que exigien la retirada d'un còmic de petó gai d'una Biennal són els mateixos que veuen el programa del vell decrèpit Sílvio Santos, on sexualitza els cossos de les nenes, per ser tractats com un objecte de compra i venda? Què moral tenen aquestes persones", diu un altre.





"A 'diumenge Legal' -un altre programa amb públic al plató del mateix canal-, se'ls demana a les dones que facin tasques domèstiques per veure qui va a conquerir un home, i en el 'Programa Sílvio Santos', es va organitzar un desfilada de nenes en vestit de bany per votar pel cos més bell... benvingut a 1960", es queixa un altre.





D'altres han exigit una compareixença de Damares Alves, el pastor que dirigeix el Ministeri de Drets Humans del govern de Jair Bolsonaro.





Sílvio Santos, per cert, és partidari del President de la República, que ja ha estat convidat al seu programa. I va celebrar el 7 de setembre, data de la independència del Brasil, al costat del cap d'Estat en el púlpit. De l'altre costat, hi havia el fundador de l'EURD bisbe i propietari de TV Record Edir Macedo.