A Estònia, l'excés de velocitat pot castigar-se amb meditació

Per ara, només per als que no tinguin multes anteriors / Facebook Politsei- ja Piirivalveamet





Quan un conductor excedeix el límit de velocitat, l'opció tradicional és pagar una multa. Però les autoritats estonianes han trobat un nou mètode per castigar el delicte: la meditació.





Quan es detecta a un automobilista circulant a fins 20km/h per sobre del límit, se li dóna la possibilitat d'aturar-se i sortir del cotxe durant 45 minuts per meditar; si l'excés de velocitat és superior a 20 km/h i inferior a 40 km/h, el temps de meditació és de 60 minuts.





L'opció -que ja s'està posant en pràctica- només està disponible per a aquells conductors que encara no tenen multes anteriors.





"Sabem per les converses amb els conductors que la majoria de la gent considera que una conversa amb un agent és més efectiva [que una multa]", explica el portaveu de la policia Elari Kasemets, citat pel canal de televisió pública local, l''ERR'.









L'objectiu és que la lliçó perduri més i no tingui tant impacte en els pressupostos dels conductors. I de moment només està disponible per a substituir les multes per excés de velocitat.





"Això forma part d'un projecte innovador que busca noves i eficaces mesures per millorar la seguretat viària", assenyalen.