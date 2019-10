Investigadors posen en dubte que la carn vermella sigui dolenta

Un grup internacional d'investigadors ha arribat a la conclusió que no hi ha prou evidències per dir que menjar menys carn vermella comporti més beneficis per a la salut.





L'estudi, publicat a la revista 'Annals Internal Medicine', afirma que les advertències i consells de les autoritats sanitàries de limitar el consum d'aquest tipus de carn no es basen en una bona evidència científica.





Per tant, els investigadors qüestionen les directrius de l'Organització Mundial de la Salut sobre la carn vermella -i la carn processada-, així com les de la Societat Americana del Càncer i l'Associació Americana del Cor, que durant anys han argumentat que aquests tipus de carns augmenten el risc de malaltia cardiovascular i alguns tipus de càncer.





Aquestes associacions de salut nord-americanes estan en contra de les conclusions del grup i alguns crítics fins i tot han demanat que es posposi la publicació de l'estudi.





Els científics de la Universitat de Harvard sostenen que les conclusions "soscaven la credibilitat de la ciència nutricional i minen la confiança del públic en la investigació científica".





BENEFICIS MÍNIMS





D'acord amb les evidències recopilades, els beneficis per a la salut de menjar menys carn vermella serien limitats, diuen els 14 investigadors responsables de l'estudi. "La certesa de l'evidència d'aquesta reducció del risc és de baixa a molt baixa", diu Bradley Johnston, epidemiòleg de la Universitat de Dalhousie al Canadà i líder de la investigació.





Els responsables del treball també assenyalen que els beneficis de reduir el consum només es poden veure quan es consideren grans mostres de la població, de manera que no cal recomanar a les persones que canviïn els seus hàbits.





L'estudi afirma que "els omnívors tenen un vincle amb la carn i no volen canviar el seu comportament quan s'enfronten a possibles efectes no desitjats sobre la salut".









Els investigadors han tret les seves conclusions al llarg de tres anys, basant-se en una sèrie d'estudis i investigacions en set països.





El grup conclou que la relació entre el consum de carn vermella i malalties com el càncer o els problemes cardíacs o fins i tot la mort és reduïda.





"Per tant, aquestes observacions indiquen una baixa recomanació de mantenir els nivells actuals de consum de carn vermella i processada", diu el document. Dels 14 autors de l'estudi, 11 van recomanar que el públic mantingués els seus hàbits de consum de carns vermelles i tres van expressar només un "lleu suggeriment" de reduir el consum.





"No estan dient que la carn té menys riscos, el que diuen és que el risc en el qual tots estan d'acord és acceptable per a la gent", assenyala Marji McCullough, directora d'epidemiologia de l'American Society Against Cancer, a la 'CNN'.





Frank Hu, president del departament de nutrició de l'Escola de Salut Pública de Harvard TH Chan, critica l'estudi en qüestió, qualificant-lo d'"irresponsable i poc ètic". En un article publicat en el lloc web de la institució, Hu escriu, juntament amb altres col·legues, que "les observacions [de la investigació] són inconsistents amb el principi de precaució de la salut pública.