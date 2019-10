Primer cas de psicosi del Brexit diagnosticat al Regne Unit

Els metges al Regne Unit han identificat el primer cas del què diuen és un brot psicòtic a causa del Brexit, segons un informe publicat al 'British Medical Journal'.





Tres setmanes després que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea guanyés el referèndum del Brexit el 2016, un home de 40 anys va ser vist en un hospital amb un estat psicòtic agut i una profunda preocupació pel Brexit.





"Estava agitat, confós, amb el pensament desordenat. Tenia al·lucinacions auditives, identificacions i referències errònies, paranoia i estranyes il·lusions", diu l'informe, signat pel doctor Mohammad Zia Ul Haq Katshul, de l'Institut de Salut Mental de la Universitat de Nottingham.





"Durant la seva estada al pavelló psiquiàtric, va dir que s'avergonyia de ser britànic. Va descriure a la seva família com multicultural. Va dir que va mirar el mapa electoral, en termes dels resultats, de com va votar la gent sobre la UE. I pertànyer a un electorat que reflecteix una opinió que no és la seva", diu el metge que el va tractar.









Mohammad Zia Ul Haq Katshul diu que va tractar al pacient amb olanzapina, un antipsicòtic utilitzat per tractar l'esquizofrènia i el trastorn bipolar. En l'informe, el metge diu que el pacient havia tingut un episodi similar 13 anys abans, relacionat amb l'estrès laboral.





No obstant això, el metge admet que "abans d'aquest episodi havia estat sotmès a estrès laboral i familiar, i això pot haver contribuït", deixant la següent advertència: "Els esdeveniments polítics poden actuar com estressants psicològics i tenir un impacte significatiu en la salut mental de les persones, especialment en aquelles que ja estan predisposades a desenvolupar malalties mentals".





ESTRÈS I ANSIETAT PEL BREXIT





La publicació del informe 'Acute transient Psychotic disorder precipitated by Brexit voti' (Trastorn psicòtic transitori agut precipitat per la votació Brexit) es produeix després que la psicoterapeuta Emmy van Deurzen digués al juny en un reportatge de 'The Guardian' que molts ciutadans de la comunitat han buscat la seva ajuda, impulsats per problemes d'estrès i ansietat relacionats amb el Brexit.





En la seva clínica, va dir en aquell moment, rep a 15 ciutadans europeus a la setmana, quan va rebre un màxim de 50 o 100 un any abans: "Gairebé tots els ciutadans de la UE al Regne Unit es veuen afectats pel Brexit d'alguna manera. Algunes persones se senten incòmodes, altres no poden quedar-se aquí i d'altres no poden lluitar amb l'ansietat, l'insomni, els atacs de pànic, els sentiments paranoics i la ideació suïcida".





Mike Ward, que té dues clíniques, una a Hampshire i una altra a Londres, també comentava en l'edició britànica del 'HuffingtonPost' a principis d'aquest any que l'ansietat causada pel Brexit és una cosa molt real.





El psicoterapeuta diu que, dels pacients que va tractar dins de les dues setmanes, la meitat reportar preocupacions sobre el Brexit. Sense ser la causa principal d'ansietat, diu, certament pot empitjorar els sentiments de preocupació, falta d'esperança i manca de control sobre una situació. La gent està preocupada per l'impacte que el Brexit pot tenir en els seus treballs, les seves famílies, els seus viatges, el seu accés a aliments i medicines, diu.





En escoltar aquest informe, Elizabeth Charlton, de 35 anys, va confessar que la seva ansietat va empitjorar molt després d'escoltar el resultat del referèndum del Brexit: "Pateixo molt quan sento que no puc controlar una situació. El meu cervell pot analitzar diversos tipus d'escenaris del pitjor dels casos. Fa dos anys, les coses semblaven molt llunyanes. No vaig pensar que fos un desastre. Tinc molts amics europeus, molts amics amb cònjuges europeus, prenc medicaments, tinc amics que prenen medicaments, i cap de nosaltres sap el que passarà ". Quan va parlar amb l'edició britànica del 'HuffingtonPost', Charlton estava de baixa per problemes mentals. L'informe va entrevistar a 22 persones en aquest moment. D'ells, almenys nou van admetre que estaven bregant amb l'ansietat causada pel problema del Brexit.









En el referèndum del Brexit del 23 de juny de 2016, el 52% dels votants britànics van votar a favor d'abandonar la UE i el 48% a favor que el Regne Unit romangués a la UE. La data fixada per al Brexit era el 29 de març d'aquest any, però ja s'ha posposat dues vegades, entre guerres entre partits britànics, el Govern i el Parlament, el Govern britànic i la UE.





La nova data és el 31 d'octubre, però en aquest moment, més de tres anys després de la consulta popular, encara no és possible saber si el país realment se'n va. I si és així, ja sigui amb o sense un acord. I amb quines conseqüències exactes. Molts ciutadans europeus que viuen al Regne Unit no han tingut fins ara el 100% de les garanties que tots els seus drets seran respectats després del Brexit, especialment si el que succeeix al final de tot això és un No Deal Brexit, és a dir, una sortida desordenada de la UE.