Boris Johnson demanarà a la UE un ajornament si no hi ha acord per al Brexit

El Govern britànic demanarà un ajornament de la data de sortida de la Unió Europea si no s'arriba a un acord per al Brexit amb els socis europeus abans del 19 d'octubre.





La informació, avançada per 'Sky News', que cita documents del govern que poden haver estat revelats en un tribunal escocès.





Tot i que la llei Benn, aprovada per la Cambra dels Comuns, estableix que el primer ministre està obligat a demanar l'ajornament del Brexit en cas que no hi hagi acord, Boris Johnson ha dit repetidament que no té intenció de fer-ho i que un dels punts de l'acord segueix sobre la taula.





El líder del govern ha dit fins i tot que preferiria morir en una rasa d'anar a Brussel·les i demanar aquest ajornament de la data de sortida.





La informació ha estat confirmada pel reporter local James Doleman, que va tenir accés al document en qüestió. Afirma que si el primer ministre no està d'acord, "enviarà una carta en la forma establerta en el calendari, com a molt tard el 19 d'octubre de 2019".









El document contradiu el que el primer ministre ha dit en públic. Fins al dia d'avui declara que el Regne Unit abandonarà la UE abans del 31 d'octubre, amb o sense acord.





Dimecres passat, el govern britànic va donar a conèixer la proposta en relació amb la frontera irlandesa per evitar una sortida de la UE sense acord el 31 d'octubre, evitant, segons Downing Street, els controls duaners a la frontera.





El pla, que substitueix el mecanisme de salvaguarda de l'acord anterior, preveu que Irlanda del Nord pertany a la mateixa zona duanera que la resta del Regne Unit, però mantenint la normativa de la UE durant un període transitori.





El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va reconèixer en un comunicat "els avenços positius, en particular pel que fa a la plena harmonització reglamentària de totes les mercaderies i al control de les mercaderies procedents de Gran Bretanya que entren en Irlanda del Nord".





El president del Consell, Donald Tusk, va dir que "no està convençut", però segueix disposat a escoltar les propostes de Londres.